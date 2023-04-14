港會計界人才流失三成 冀添新血

本港面對人才流失問題，香港會計師公會會長方蘊萱表示，會計業界人才流失約三成，狀況與去年相若，正研究調整專業資格工作經驗門檻的可行性，同時加強與中學和專上院校合作，宣揚會計專業，並在大學接觸學生，從多個渠道培養會計新一代，以緩解專才短缺。

她強調，專業人員流失非會計業界特有，部分會計師轉投監管機構和企業，而且香港與外界全面通關促進人員流動，會計師事務所去年亦有加薪留人，幅度約雙位數字，相信今年情況會有所紓緩。

公會研改革QP門檻 會計師公會專業資格課程（QP）現要求考生須具3年相關工作經驗才能取得會計師資格，她指出，正探討改革QP的門檻，分開執業會計師及非執業會計師要求，前者擁有3年工作經驗要求不變，後者工作經驗要求則降至兩年，以增加會計師供應，目前仍在探索階段，望今年底可有較明確方向。

她指，目前與公會有互認協議的全球會計聯盟（GAA），當中部分成員機構最寬鬆要求也是兩年工作經驗，故認為香港有條件及空間放寬，並強調QP嚴謹，且在行內屬高規格考試，相信非執業會計師工作經驗要求放寬，不會影響會計質素。

早前業界人士倡議引入海外會計師，方蘊萱指，公會對引入海外會計專才一直持開放態度，過去不少香港海外留學生在完成學業後，也會選擇回流香港執業，惟公會未有特別統計數據。

她又指，公會將繼續增強國際認受性，去年因新冠疫情，與GAA資格互認延長一年，將於未來數月內互相檢視會員專業資格及豁免條件，料有關互認資格延長協議將於今年內完成簽署，有效期5年。

AI難取代會計專業 談及人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT在會計界的應用，她認為，科技及數碼化有助提升工作效率，但不會取代會計師。10年前也有人說95%的會計師工作可以被機械取代，但會計專業知識和技巧眾多，且要不同判斷，不是單靠AI或ChatGPT可以做到。她續指，公會一直有協助中小型會計師行加快數碼化轉型，以減省人手，特別是他們比起大行較難聘請會計師。

另外，國際可持續準則理事會（ISSB）今年中會公布首套國際可持續準則，明年實施。方蘊萱相信，香港有望成為首批跟隨落實的地區，公會正持續諮詢公眾，並與監管機構保持溝通，適時向會員發出指引，而QP也會加入可持續發展相關內容。