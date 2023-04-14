星洲經商環境冠全球

港居第7輸一截 內地排名跌11位 香港營商環境在後疫情時代，仍難動搖區內主要競爭對手新加坡。經濟學人智庫（EIU）最新「經商環境排名」報告指出，未來5年新加坡仍是全球經商環境最佳的經濟體，反觀與星洲之間的雙城競爭愈走下坡的香港僅排第7位，在亞洲區內排名第二。報告指，雖然中國結束動態清零防疫政策對在華企業有利，但經濟政策有較大的不確定性、成本上升均對商業環境造成壓力。

越南攀升速度最快 最新報告顯示，新加坡及香港今次得分各為8.7分及8.25分。商業環境排名的變化主要說明俄羅斯及烏克蘭戰爭對全球環境的影響，隨之而來的通脹飆升和生活成本危機，以及目前貨幣緊縮和經濟放緩等因素。相比去年EIU發布的第四季「經商環境排名」報告，新加坡及香港得分則為8.52及8.3分，可見兩地差距正在擴大。

今次榜單可反映出兩個主要趨勢，首先是內地營商環境前景正面臨挑戰，原因包括中美緊張局勢及經濟增長前景；其次是東歐國家受俄烏戰爭嚴重打擊，導致市場機會減少，而相對地西歐國家則抵禦了相關風險，EIU又指，內地今次排名較一年前下跌11位，為跌幅最大的經濟體。

源自內地監管變化，以及當地成本上漲對商業環境造成潛在壓力，均可能限制國際投資者的機會。因此，現時內地得分排名已落後於馬來西亞、泰國、越南和印度。過去一年，越南排名攀升速度最快，躍升12位，泰國亦跳升10位，主要由於兩地對外國投資者實施有利政策，加上受惠全球外企積極尋找內地以外、亞洲區內的新供應鏈據點即「中國+1」戰略。

新加坡屋租年飆30% 不過，近年屢獲外資進駐營商的新加坡，住宅租金負擔亦愈趨沉重。新加坡市區重建局數據顯示，去年私人住宅租金指數按年飆升29.7%，創自2007年以來最大升幅。

雖然有受訪外籍人士抱怨業主提出雙倍加租，甚至部分人計劃離開新加坡，但第一太平戴維斯駐新加坡研究和諮詢執行董事Alan Cheong估計，今年下半年租金或回落。然而，他預料，即使下半年經濟放緩及科技行業波動，開始影響租賃市場的需求，屆時租金回調幅度也可能較溫和。

經商環境10大排名