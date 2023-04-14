印度iPhone產值傳飆至546億

中美兩國關係緊張，加上疫情窒礙內地工業產出，加速全球科技業龍頭蘋果公司（Apple Inc.）將供應鏈「去中國化」。市傳Apple上個財年在印度組裝iPhone的產量急升兩倍，至價值逾70億美元（逾546億港元），且正與供應商洽談在泰國生產MacBook，以減低地緣政治風險的潛在影響，同時規避美國對中國進口商品課徵關稅的風險。

消息人士指，Apple透過富士康、和碩及緯創資通等供應商加速在印度擴產，將「印度製造」的iPhone佔比，由2021年的1%，升至現時近7%，並擬於今年秋季「中印兩國」同步量產新一代iPhone，若然屬實，將是iPhone史上首次在中印同步開始組裝。

消息又指，到了2025年，Apple可能在印度組裝高達四分之一的iPhone。據悉，現時富士康、和碩及緯創資通在印度合共僱用了約6萬名員工，生產iPhone 11至iPhone 14各型號手機。

擬商討泰國生產MacBook 事實上，Apple除了急轉移iPhone供應鏈，據報他們亦正與供應商洽談在泰國生產MacBook，而參與談判的Apple供應商已經在泰國擁有現成生產基地，並正討論組裝和生產MacBook組件和模塊的可能。

值得留意的是，Apple近期亦愈趨重視印度這個「第一大人口」市場，事關公司下周將在印度開設首兩家Apple Store，分別位於孟買和新德里，而行政總裁庫克則據報親臨參與開幕禮，彰顯印度的市場地位。