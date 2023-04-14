碧瑤冀維持派息率 海外併購擴市佔

政府早前訂立《香港資源循環藍圖2035》，並已訂下於2035年前實現「零廢堆填」的目標。吳永康指，相信綠色環保回收行業在政策扶持下，發展會更好，又指公司考慮會在香港以外的地方尋找合適的併購或合營項目，藉此提高市場份額。

港廚餘回收發展空間大 談及下半年將推行都市固體廢物徵費，公司執行董事兼行政總裁吳玉群預料，市民仍需時間去適應和改變習慣，又指現時香港每日廚餘棄置量逾3,000噸，但回收的只有數百噸，認為廚餘回收業務發展仍有很大增長空間。她又指，公司會在綠色科技發展領域上投入更多，未來此業務會成為公司盈利的重要增長來源。

吳玉群同時透露，現時公司手持清潔合約金額逾30億元，又指受惠疫情帶動，清潔、消毒工作已恒常化，並無受疫情放緩而有所影響。被問及資本開支，公司管理層指，會因應公司投得的合約數量而作編排，故現時難以預測相關的金額。