融創復牌瀉逾五成 摩通：僅值一元
經過一年多的停牌後融創中國(01918)已滿足復牌指引，惟昨復牌後首個交易日迅即低開，最多曾跌59.38%，低見1.86元，收市報2.04元，跌55.45%。摩根大通發表報告「大潑冷水」指出，參考內房同業在融創中國停牌期間累跌68%，融創復牌後大跌已屬預期之內，更指公司帳面價值將繼續下跌，以今年預測市帳率0.1倍估值計算，料融創中國股價僅值一元。
惠譽撐內房今季續復甦
此外，融創中國於周四收市後公布，遲迅及商羽因集團內部工作分工及職責調整的原因已提請辭公司執行董事，均自昨日起生效。
不過，國際評級機構惠譽認為，今年來內地房地產市場已顯現企穩迹象，預期受惠經濟持續復甦、政府支持舉措，及去年同期低基數，樓市溫和回暖勢頭將在第二季延續。
惠譽指，若復甦勢頭持續，國有房企和少數未出險的民營房企將成為主要受惠者，因這些企業財務實力更雄厚，能啟動新項目並為市場補充待售房源。不過，房地產銷售趨穩料不會帶動未脫險房企出現顯著復甦，特別是正經歷債務重整的房企。由於「保交樓」仍是內地政府的優先事項，許多此類房企將不得不調動其大部分資源確保爛尾項目在未來幾年順利竣工並完成交付，惟買家對此類房企的信心下滑，要恢復正常仍需時日，因此可能要提高項目的營運資金要求。
碧桂園附屬傳獲9億貸款
另邊廂，知情人士透露，碧桂園(02007)一間附屬公司已向本港一間投資基金Flow Capital取得9億元的新融資，為期兩年的融資由母企擔保及香港一琪物業作為抵押，旨在為其一筆7億元銀行貸款進行再融資。
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