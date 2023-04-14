融創復牌瀉逾五成 摩通：僅值一元

此外，融創中國於周四收市後公布，遲迅及商羽因集團內部工作分工及職責調整的原因已提請辭公司執行董事，均自昨日起生效。

惠譽指，若復甦勢頭持續，國有房企和少數未出險的民營房企將成為主要受惠者，因這些企業財務實力更雄厚，能啟動新項目並為市場補充待售房源。不過，房地產銷售趨穩料不會帶動未脫險房企出現顯著復甦，特別是正經歷債務重整的房企。由於「保交樓」仍是內地政府的優先事項，許多此類房企將不得不調動其大部分資源確保爛尾項目在未來幾年順利竣工並完成交付，惟買家對此類房企的信心下滑，要恢復正常仍需時日，因此可能要提高項目的營運資金要求。