「新三樣」上季輸出增66% 電動車領跑

電動車及其相關產品成為內地出口新勢力。中國海關總署新聞發言人呂大良指，內地新優勢產品表現亮眼，首季電動汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」產品合計出口按年增長66.9%，增量規模超過1,000億元（人民幣‧下同），提升出口整體增速兩個百分點，比去年的推動力進一步增強。

以首季來說，內地的電動汽車出口達647.5億元，按年急增122.3%，升幅在「新三樣」中最快，佔內地汽車出口的比重已升至43.9%。同時，在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下，期內鋰電池出口1,097.9億元，增速達到94.3%。

可是由於電動車生產者眾，但需求增長放緩，令內地減價戰持續。當中吉汽旗下的新能源品牌幾何汽車在本月推出限時補貼政策，對旗下幾何E、幾何G6、幾何M6等車型補貼最高1.3萬元，入門版車型降幅普遍為10%左右。

另外，內地汽車電池巨頭寧德時代，去年獲印尼主權財富基金印尼投資局（INA）招手，設立20億美元電動車基金。INA首席投資總監Stefanus Ade Hadiwidjaja昨對外稱，有關基金將幫助該國發展電動汽車產業並探索該領域投資。雙方的合作已開始進入審查流程，基金將開放予印尼電動汽車領域參與者的合作夥伴，惟他沒有透露基金規模和啟動時間。