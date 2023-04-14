華出口勁彈14% 遠超預期

上月進口僅微跌 首季貿盈1.41萬億 多重壓力之下，中國首季外貿開局意外報佳音，3月按美元計價的出口額超預期，按年大升14.8%，創8個月來最大升幅，更扭轉此前5個月來跌勢，雖然上月進口轉跌1.4%，但跌幅亦遠小過市場預期。綜合分析料，首季貿易順差達1.41萬億元（人民幣‧下同），進一步利好下周二出爐的首季國內生產總值（GDP）增長，4月出口可望延續增長勢頭，惟全年預測仍維持3%跌幅不變。

內地3月出口與市場預測的跌7%相去甚遠，中國海關總署新聞發言人呂大良昨指，3月出口貨櫃重箱按年增10.5%，進口貨運量更升20.3%，且首季有進出口實績的外貿企業數量按年亦增5.9%至45.7萬家，均反映外貿熱度穩步提升。

上季對美外貿降 對俄激增 以人民幣計價，3月進出口總值3.71萬億元，按年增速加快至15.5%。其中，出口增23.4%至2.16萬億元，進口升6.1%至1.55萬億元；貿易順差6,010.1億元。首季而言，進出口總值9.89萬億元，按年升幅比首兩個月顯著擴大至4.8%，出口及進口分別佔5.65萬億元及4.24萬億元，各升8.4%及0.2%。

從貿易夥伴來看，首季對東盟國家在內的一帶一路沿線國家出口，佔內地出口比重的32.9%。呂大良稱，上季內地對東盟、日本、歐盟出口分別增28%、5.3%、0.3%，對南韓、印度和墨西哥等出口增速亦超過雙位數，東盟繼續是內地第一大貿易夥伴。數據顯示，以美元計價，內地首季對美國出口金額按年跌17%，進口亦跌1.7%；中方對俄羅斯出口則按年增47.1%，進口亦升32.6%。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告分析指，從上述貿易夥伴之間差距及內地外貿好轉情況中有兩啟示，其一是可能表明世界經濟增長分化，即亞洲需求上升、美國等呈跌勢，同時更廣泛供應鏈伸延至東盟地區；其二是獲出口支撐的內地首季GDP料按年升3.8%。

不過，當局昨坦言，目前全球通脹高企、主要經濟體增長乏力帶來的外需減弱，對內地外貿形成直接衝擊，同時保護主義、地緣政治等風險也進一步加大全球經濟不穩定及不確定性，內地外貿發展將面臨更大的困難和挑戰。

學者：全球需求前景低迷 有外媒引述經濟學家意見指，3月出口猛增，可能與出口商急於完成過去數月因疫情而中斷、積壓的訂單有關，並警告稱全球需求前景依然低迷，出口強勢或無以為繼。凱投宏觀發表報告，預計大多數發達經濟體今年將陷入衰退，內地出口可能下滑。

大華銀行亦不太相信內地出口持續改善，尤其是全球貿易風向指標南韓的出口在3月亦錄得更劇烈收縮，惟有預期今年下半年情況好轉。現時該行續維持全年內地出口下跌3%的預測；進口方面，相信隨着內地需求恢復而可能錄得2%增長。野村則補充，在去年低基數支撐下，4月出口增長應會暫時保持高位，但對此後強勢能否持續，同樣不抱樂觀看法。

內地進出口增速變化