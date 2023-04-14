聯儲局料美經濟今年溫和衰退

美國銀行業危機爆發之後，聯儲局披露的3月議息會議紀錄顯示，官員們預計美國經濟將會於今年稍後出現溫和衰退，並於隨後兩年復甦，不過，有見通脹保持高企，加上勞動市場維持緊張，相信採取「一些額外的政策緊縮或適當」。

會議紀錄稱，美國銀行體系依然穩健，銀行業動盪可能會抑制貸款、經濟增長、就業及通脹，但有關影響尚存在不確定性，現階段評估信貸緊縮對經濟及通脹的影響程度還言之尚早，故官員繼續高度關注通脹風險。

將用盡工具保金融穩定 美國加息路線圖還沒明朗化，官員指，經濟前景不確定性高，強調貨幣政策保持靈活的必要性。多名與會官員因應銀行業發展對經濟活動及通脹的潛在影響，遂下調對聯邦基金利率目標區間的預期。個別官員曾考慮是否要在3月暫停加息，以給出更多時間評估銀行業發展對金融及經濟的影響，但表示聯儲局及其他政府部門採取的行動有助穩定局勢，最終所有參與決策的官員，在上月舉行的會議都支持加息0.25厘。

上月發布的經濟預測「點陣圖」所預示，大多數官員們預料今年再度加息0.25厘，使聯邦基金利率上升至5.1厘水平（即5至5.25厘區間）。

硅谷銀行（SVB）上月倒閉震撼金融市場，被指未能及早發現問題而飽受抨擊的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）首度開腔，指聯儲局將會使用所有工具來保持國家金融體系的安全和穩定。

IMF：硬着陸風險仍存 國際貨幣基金組織（IMF）副總裁Gita Gopinath接受外媒採訪時表示，美國經濟硬着陸的風險仍然存在，並警告「美國經濟仍處於不穩定狀態，幾乎沒有犯錯的餘地」。另有外媒指出，歐洲央行政策制訂者正在就5月加息力度減輕至0.25厘達成共識。