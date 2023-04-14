美生產物價漲幅兩年低 道指早段做好

更多數據顯示美國通脹降溫，美股周四早段做好，道指曾升149點，高見33,796點；標指曾升28點，高見4,120點；以科技股為主的納指曾升168點，高見12,098點。

3月美國生產物價指數（PPI）按年漲幅由前一個月的4.9%急降至2.7%，不但低過市場預期，更是2021年1月之後新低，撇除食品及能源後的核心PPI按年漲幅亦從4.8%跌至3.4%，符合市場預期。

另外，上周首次申領失業救濟人數升至23.9萬，高過市場預期，截至前周止持續申領人數則降至181萬，低過市場預期。

亞馬遜推生成式AI 亞馬遜昨日宣布推出生成式人工智能（AI）「Bedrock」，助程式開發者改進其軟件，也能將文字轉化成圖畫，同時推出可以撰寫網誌和電郵等的「Titan」語言大模型，股價周四早段曾漲3.23%。

行政總裁賈西致信股東，指公司正發展其AI語言大模型，可望改善所有客戶的服務體驗。他又相信近期的削減成本的措施會奏效，不懈發展暫時成效未彰的Kuiper網絡衞星和雜貨店業務；又謂就算目前雲服務的增長因為客戶對相關開支變得審慎而減慢，將來尚有增長空間，龐大的電商業務亦然，「跨越當前的宏觀挑戰時，亞馬遜會變得更強」。

英媒則指，英特爾（Intel）就170億歐元於德國東部興建晶片廠與當局拉鋸，英特爾基於多重成本上漲要求補貼加碼，對方則開出英特爾提高產能作為交換條件。英特爾稱會一如既往以這項目支持歐洲強化半導體供應鏈，德國經濟部未有正面回應是否要英特爾加碼投資，僅稱內部就如何填補成本差距的討論有進展。英特爾股價早段跌1.15%後回穩。

達美上季收入增36% 達美航空上季收入按年增長36.48%至127.59億美元，期內貨運收入按年倒退27.68%之際，客運收入按年增長50.73%至104.11億美元，撇除部分項目的經調整收入按年增長45.1%至118.42億美元，比2019年同期高14.07%，指引今年按年升15至17%。同季薪酬及相關成本按年漲19.81%、燃油及相關稅項按年漲27.91%，惟列帳虧損仍按年縮窄61.38%至3.63億美元，經調整經營溢利率轉正錄4.6%，指引本季升到14至16%。達美股價早段曾跌3.82%。