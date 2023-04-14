恒指倒升 京東遭多家券商降目標價

隔晚美股回軟，港股周四先跌後回升，早段一度插424點，低見19,885點，差不多完全回補3月29日遺留的上升裂口後「V」彈，以全日高位20,344點收市，倒升34點或0.17%，兩萬點關口失而復得。

國企指數收報6,875點，升8點或0.13%；科技指數收報4,159點，跌6點或0.16%。港股全日成交1,101.09億元，主板沽空比率14.19%；「北水」經港股通淨買入11.15億元。

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳表示，外圍經濟前景轉差，港股難免受影響，雖然內地經濟持續復甦，對港股有一定支持，但資金入市轉趨審慎，大市料難重拾年初升勢。走勢上，恒指短線考驗兩萬點心理關口，但後市回調若能守穩250天線約19,700點水平，仍可考慮小注入場。