何謂預付遠期合約？

藉此減持籌資 乍聽複雜的預付遠期合約其實不難理解。舉例，現在A與B簽訂一份這樣的合約，B在訂約之時向A支付100萬美元，之後在結算日從對方得到若干X公司的股份，屆時該批X公司股份的價值跟當日已支付100萬美元之間的差距，就是A從這宗交易的賺蝕。

對A而言（現實中就是軟銀），訂立預付遠期合約的意義當然是拿到一筆錢周轉。過去軟銀集團曾披露，其為阿里股份訂立的預付遠期合約有3種，差異在於交割多少股份，一種不會因為阿里股價上落而有改變；其餘兩種會隨股價而定，一種預先設有底價（避免阿里跌得太多屆時要沽太多股），另一種設有底價和上限價。

為免失去阿里股價上升的賺錢機會，軟銀集團也會為阿里訂立「看漲價差」期權組合，涉及兩張到期日相同的認購期權，一邊買入行使價較低的認購期權（即軟銀保留以低價買阿里股份的權利，捕捉升浪），一邊沽出行使價較高的認購期權（阿里股價升到行使價，對方可以該價位向軟銀買阿里，亦即為軟銀鎖定阿里升值的利潤）。不過，據了解，以軟銀不斷減持阿里，應該就沒有（或沒有機會）行使買貨的權利了。