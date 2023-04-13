輪商精選：博騰訊彈吼13514
騰訊控股(00700)受大股東或再減持消息影響，昨日股價繼續下跌，收報357.2元，跌5.15%。騰訊大股東Prosus表示，於本周已將持有的9,600萬股騰訊股票以認證形式存入香港中央清算結算系統，以讓該批股份能夠有序地在市場上交易。
觀察個股輪證資金流向，可見騰訊好倉於近日獲資金吸納，上周四及本周二共錄得約6,250萬元流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
淡友可留意12198
基於騰訊股價急跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，並因應投資取態，風險可承受程度等，選擇合適的條款產品。投資者如看好，可留意騰訊認購證13514，行使價422.42元，7月3日到期，實際槓桿10.9倍，為輕微價外、高槓桿產品。相反，如看淡可留意騰訊認沽證12198，行使價303.68元，7月26日到期，實際槓桿7.5倍。
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