地產速報一覽

●黃開基拍賣行昨日賣出兩個銀主盤，包括銅鑼灣香港大廈中層F室住宅單位，實用面積約576方呎，4組客競投下，搶高約22%，以608萬元拍出，呎價約10,556元。元朗大棠兩幅農地亦以238萬元拍出，呎價約464元，高開價約40萬元。

●觀塘開源道77號業發工業大廈第1期昨經由第一太平戴維斯進行強拍，並由伯恩光學創始人楊建文等以23.49億元底價投得。該廈計劃與毗鄰業發工業大廈第2期，以及年運工廈大廈一併重建為商業大廈，有關規劃申請已於去年獲城規會批准。

●將軍澳海茵莊園錄高價預租。香港置業劉浩勤稱，屋苑1座高層B3室開放式戶，實用面積約203方呎，業主仍未收樓，以每月1.18萬元租出，新租客預繳一年租金，呎租約58.1元料屬項目新高，回報率約2.9厘。

●未補價第二市場居屋續有承接。美聯黎泳傑指，筲箕灣愛蝶灣5座中層F室兩房戶，實用面積約484方呎，叫價約575萬元，議價後獲同區綠表客以568萬元購入，呎價約11,736元。