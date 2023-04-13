油麻地商舖傳1.2億轉讓

通關效應下，舖位市場再錄大額成交。消息指，油麻地窩打老道一個逾萬方呎商舖，市傳以約1.2億元易手，物業約兩年升值逾兩成。

市場人士透露，上述舖位為窩打老道61至63號地下入口連1樓及2樓全層，建築面積共約11,800方呎，現時一樓交吉，其他連租約，月租約17萬元。該舖於2021年的購入價約9,800萬元。

另外，深水埗醫局街203號地下連一樓共約4個商舖，建築面積共約6,068方呎，亦市傳以約5,500萬元易手。物業由一家內房企業持有。

尖沙咀商廈全幢放售 此外，市場有多項商用物業放售。世邦魏理仕表示，獲業主委託出售尖沙咀堪富利士道1至2A號全新商廈。該物業市場估值約25億元，為一座22層高商廈，預計於今年第二季落成，若以總建築面積約58,584方呎計，呎價約4.3萬元。

第一太平戴維斯亦代理招標出售中環東昌大廈一樓及二樓的零售基座，總建築面積約22,760方呎，物業現時估值約6.8億至9.6億元。萊坊承接管人命以私人協商形式放售灣仔資本中心14樓全層商廈，以及3樓307號和308號車位，單位建築面積約14,500方呎。