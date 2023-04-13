中環舖租季增3.2% 旺角空置率急降

零售市場隨中港通關逐漸復甦，代理季度報告指，商舖租金跌勢結束，以中環第一季錄約3.2%按季增長最理想。各區空置率亦普遍按季回落，其中，旺角下降約1.8個百分點最多。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威稱，舖租結束自疫情以來的跌勢，以中環升幅最大，首季平均呎租回升至約387元。其次旺角及銅鑼灣亦漲約2.8%及2.4%，該行相信上半年舖租升幅較預期快，料上升約3至8%。

各區空置率普遍下降，其中，旺角跌至約10.9%最顯著，中環及尖沙咀也下降約1.4個百分點及約1.2個百分點，上季錄約9.9%及約15.5%。

甲廈租金全年看升3% 首季寫字樓空置率有改善，惟租金持續下跌，高力季度報告顯示，由於沒有新寫字樓在季內竣工，市場逐漸消化累積的空置樓面，首季錄約9.3萬方呎淨吸納量，整體甲級商廈空置率微降至約14.7%。不過，該類物業租金按季跌約1.3%，主要是港島東業主作出更大讓步，令該區租金下調約3.4%。該行預期，今年甲廈租金將回升約3%，以中環及金鐘漲5%最多。

美聯工商舖資料研究部《商廈快訊》亦顯示，3月整體分散業權甲廈售價及租金，分別按月升約0.5%及2.3%，並以金鐘指標甲廈漲價約5.8%最多，平均呎價升至約24,621元。