二手平賣：嘉湖鬆綁即見紅 明翹匯傳帳輸一成

新盤減價，令二手市場受壓，上車指標屋苑天水圍嘉湖山莊兩房單位，辣招期屆滿後即劈價至510萬元沽出，原業主持貨約3年，未計使費帳面已蝕約10萬元。

利嘉閣蕭啟諾表示，上述為樂湖居9座高層F室，實用面積約449方呎，有裝修，早前曾開價530萬元，減價20萬元沽出，呎價約11,359元。原業主於2020年以520萬元購入，額外印花稅期滿即出貨，約3年帳面貶值約1.9%。

嵐山納米盤高位冧18% 半新盤仍是重災區，青衣明翹匯早前錄二手蝕讓成交。市場消息透露，單位為1A座高層一房戶，實用面積約299方呎，以477萬元轉手，呎價約15,953元。原業主2019年一手購入，帳面跌價近12%。區內代理指，項目現時有部分二手放盤叫價低於購入價，惟仍未獲承接，料要擴大減幅。

納米盤近年樓價跌勢顯著。中原吳日榮指，大埔嵐山9座高層H室開放式戶，實用面積約196方呎，減價14萬元，獲長線投資者以325萬元購入，呎價約16,582元。資料顯示，同類型單位於2019年樓市高峰期間，做價曾達398萬元，期內價格回落逾18%。

名鑄售2298萬 低過市價 豪宅盤表現亦不理想。美聯彭文浩指，尖沙咀名鑄低層L室兩房戶，實用面積約1,141方呎，獲買家斥2,298萬元購入，呎價約20,140元，低於市價。原業主於2011年11月以2,257萬元購入，持貨逾11年物業帳面升值不足2%。是次成交有機會蝕使費。

該行方富義表示，市場剛錄一宗「多按」洋房成交個案，赤柱富豪海灣C型單號屋，實用面積約3,034方呎，花園面積約1,015方呎，連面積約890方呎天台，成交價約6,600萬元，呎價約21,753元。原業主於2009年8月以6,128萬元購入。