屯門新盤劈價達17%

飛揚繼第2期於早前劈價推出後，昨日亦一次過修訂多張價單，調低第1期未售出單位售價，連同折扣率計，減幅4%起，減價最多99萬元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目亦上載最新的8號價單，提供14伙連天台特色戶，實用面積263至712方呎。該盤也落實下周二發售108伙，包括81伙一房、23伙兩房及4伙三房戶，部分屬連天台特色戶，折實價356.8萬元起，於下周一下午截票。

樓盤昨日更新1至7號價單，將147伙的定價減2.9至14.3%，最高折扣率由15%（一房及兩房）和17%（三房），劃一為18%，實際減價27萬至99萬元。當中，2座地下E室，實用面積722方呎，折實價約970.76萬元減至871.49萬元。

價格與2期看齊 是次有76%減價單位屬去年6月推出的價單1至4號，普遍減幅較大。而去年8月加推的價單5號及其後的價單售價已下調，惟該批單位是次再減2至10%，料是次調整後，價格與2期看齊。飛揚第1期提供400個單位，迄今累沽約240伙。

University Hill或今上樓書 新地董事總經理雷霆表示，University Hill部署下周中開價，他又指，項目毗鄰新建的巴士總站，將設有往返港島區的九巴900號線，及連接港鐵大圍站的82D號線，故將來的住戶可享有交通便利優勢，可謂「港九新界、無遠弗屆」。

天寰沽兩伙套6881萬 他預告，第二季緊接推出屯門兆康NOVO LAND 2B期、元朗站The YOHO Hub第C期、天水圍輕鐵天榮站項目第1期。新地代理總經理胡致遠指，University Hill計劃本周率先對傳媒開放一個交樓標準示範單位。

西南九龍維港滙I昨以4,657.5萬元售出1座18樓A室四房戶，以實用面積1,385方呎計，呎價約33,628元。星星地產的元朗朗屏雨後公布已獲入伙紙。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目位於尖沙咀H ZENTRE的示範單位及售樓處已經完工，預計短期內開放予公眾參觀。該公司營業（二）部副總經理李菲茹指，項目由7幢高樓及一幢低座大樓組成，共設566伙，提供409個車位及配備充電設施，樓盤的戶外綠化率逾30%。

由樓書可見，全盤的戶型包括一房、三房及四房間隔，實用面積351至1,942方呎，主打三房及四房。每層設一至4伙，逾七成單位擁有私人升降機大堂。當中，三房實用面積介乎635至1,117方呎，最細三房戶包括1座標準樓層的C室。項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

雷霆（中）稱，九巴900號線將往來University Hill及灣仔。 韓家輝（左二）指，天瀧示範單位預計於短期內開放予公眾參觀。 天瀧1座3樓C室圖則

實用面積635方呎