簡訊一覽
●安踏體育(02020)公布，今年首季「安踏」牌產品的零售金額按年錄中單位數增長；「FILA」牌產品的零售金額按年錄高單位數增長；其他品牌產品的零售金額按年增長75至80%。
●洪九果品(06689)擬按每股23.6元，配售最多1,496萬股，相當於擴大後股本約1.06%；預期淨籌近3.45億元，將用於強化水果供應鏈及補充流動資金，經更新配售價較周二收市折讓約19.97%。洪九昨午停牌，停牌前瀉20.67%，已申請今日復牌。
●阿里影業(01060)旗下知識產權（IP）交易及創新平台阿里魚，早前與國際娛樂公司三麗鷗（SANRIO），亦即Hello Kitty的版權持有者於杭州阿里總部舉行發布會，宣布未來將圍繞三麗鷗旗下人氣角色的IP營運及授權計劃展開合作。
●耀才證券金融(01428)預期，截至3月底止全年集團未經審核綜合稅後純利為約6.2億元，按年上升約10%。
●安德利果汁(02218)預告今年首季股東應佔淨利潤約5,840萬至6,460萬元（人民幣‧下同），按年增加約80至100%，主要是購買股票等各類理財產品投資收益增加，若扣除非經常性損益，淨利潤料為3,607萬至4,227萬元，按年減11至24%。
●伯明翰體育(02309)公布，昨收市後與一名潛在買家訂立意向書，涉及可能出售英冠球會伯明翰城母公司Birmingham City PLC（BCP）約24%的已發行股本，代價尚待雙方同意後方可落實。另勝者環球及伯明翰體育大股東之附屬公司東霓，跟上述潛在買家訂立另一份意向書，包括東霓可能出售BCP約21.64%的已發行股本，以及兩企或出售Birmingham City Stadium Limited（BCSL）全部股權，BCSL持有伯明翰城的主場聖安德魯斯球場。
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