絲絲講場：Twitter馬斯克密謀搞AI？

早前先簽署公開信，大鑼大鼓叫全球暫停人工智能（AI）研究最少半年嘅Twitter行政總裁馬斯克，被爆原來靜靜雞買入咗一萬塊GPU（圖像處理器）。嘩！用成千萬美金咁大手筆買入一萬個GPU究竟有咩大搞作？外界估計係為咗Twitter推動新嘅生成式AI專案。呢頭叫同行唔好再研究AI，仲話會有大影響，但原來自己想秘密練兵，唔知係唔係想背水一戰，透過AI專案去拯救Twitter急劇下滑嘅廣告收入呢？

買大量GPU 招攬人才 馬斯克唔止買入大量GPU，仲喺Alphabet（Google母公司）旗下嘅DeepMind挖角AI人才，加入開發大型語言模型計劃。

究竟馬斯克有咩搞作仍然係未知之數，依家外界估緊Twitter將利用自家平台嘅大量數據資料訓練模型，可能嘅應用方向好似係改善搜尋功能，或者幫助產生廣告內容去重建廣告業務，但現階段AI專案仍然處於初始階段，亦都唔清楚會採購邊啲硬件設備。

眾所周知，Twitter一直存在財務問題，今次馬斯克一擲千金足以反映推動新專案嘅決心。其實要令Twitter重拾昔日光環非易事，有研究機構估計今年Twitter廣告收入只有29.8億美元，主要因為廣告客戶唔再信任馬斯克，仲話考慮到有四分之三嘅員工離職、馬斯克受爭議嘅形象，估計Twitter要重新贏返廣告商同用戶嘅信任，仍然係漫漫長路。

不過，馬斯克話，大部分話離棄Twitter嘅商家已經返番嚟，Twitter唔單止收支平衡，現金流仲最快今季轉正喎。講開又講，Twitter已經唔再係一間獨立的公司實體，併咗入「X Corp.」裏面。

余絲韻