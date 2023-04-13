海昌進軍沙特 研建海洋公園

首與國家級部門合作 海昌去年所有收入都來自中國，期末幾乎全部非流動資產都位於內地。即使首個海外項目應該落戶越南，進軍沙特「八字未有一撇」，這次不但是公司首次在海外與國家級投資部門的合作，也是中國與沙特乃至中東地區經貿關係愈益緊密的標誌。

海昌亞太區總裁（除中國大陸）、亦即香港迪士尼前行政總裁金民豪昨日身處中東，指以往中沙兩國的貿易投資以石油、出口與製造業為主，對海昌成為中國首家旅遊服務業企業赴沙特投資發展，推動沙特經濟發展感到榮幸。

按照合作備忘錄，沙特方面將促進海昌與當地和國際夥伴和政府實體合作，向有關政府基金和金融實體推介，為項目開發獲取資金；同時扶助集團制訂商業計劃，如選址、可行性研究、市場調查和總體規劃，並會為項目提供全球營銷和推廣支持等，必要時還會在動物進口審批程序提供便利。

英特爾CEO晤華商務部長 另邊廂，西方企業仍積極在中國「淘金」。一直推動歐美自組晶片供應鏈減輕對台灣依賴的英特爾（Intel）行政總裁（CEO）蓋爾辛格周二拜會了中國商務部長王文濤，雙方就中美經貿關係、維護全球半導體產業鏈安全穩定等議題進行交流。蓋爾辛格其後稱，英特爾對中國市場非常樂觀，見識了中國的增長活力。