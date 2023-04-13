新世界中國發行CMBS規模10億

遠洋永續債遭削評級

新世界指出，是次CMBS的發行，標誌着該企邁出資產證券化重要的一步，同時為信用資本市場注入信心與動力。CMBS涉及的目標項目為廣州新世界‧雲門NEW PARK的購物中心及車位部分，該CMBS擁有優先級信用評級為「AAAsf」，發行票面利率為3.5厘。