新世界中國發行CMBS規模10億
近期內地樓市似有復甦迹象，吸引具實力的房地產企業將資產證券化並在市場上發行。新世界發展(00017)宣布，旗下內地物業旗艦新世界中國已在深圳交易所發行中國首個商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）產品，即「中金‧新世界雲門商業資產支持專項計劃」，發行規模為10.01億元人民幣。同時，停牌逾年的內房股亦迎來復牌消息。
遠洋永續債遭削評級
新世界指出，是次CMBS的發行，標誌着該企邁出資產證券化重要的一步，同時為信用資本市場注入信心與動力。CMBS涉及的目標項目為廣州新世界‧雲門NEW PARK的購物中心及車位部分，該CMBS擁有優先級信用評級為「AAAsf」，發行票面利率為3.5厘。
不過，國際評級機構惠譽發表報告，將遠洋集團(03377)長期外幣發行人違約評級從「B+」下調至「B-」，並將其高級無抵押評級降至「B-」。同時，遠洋集團6億美元的次級永續債務評級更下調至「CCC」，上述所有評級均維持在負面評級觀察名單上。惠譽指，是次評級下調是基於遠洋集團未能在今年3月31日按期償付銀團貸款的攤還款項，有關該行財務靈活性的不確定性上升。
融創達成指引今復牌
恒盛地產(00845)亦透露，一項本金30.59億元人民幣的借款並無如期還款，因而構成違約，目前正就違約尋求法律意見，以期透過適當方式應對相關事宜，公司正努力獲取資金以償還欠款，或就該等借款尋求延期或再融資。該公司股價昨跌逾半成，收報0.071港元。
另邊廂，融創中國(01918)公布已達成復牌指引，包括與境外債權人小組就建議境外債務重組計劃達成協議，目前重組正在實施，認為針對公司提出的清盤呈請不會對重組計劃造成實質影響，已申請今日起復牌。
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