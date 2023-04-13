產經

人幣貿融份額倍增

人民幣在跨境貿易融資市場中的份額，穩坐第3位。 人民幣在跨境貿易融資市場中的份額，穩坐第3位。
人民幣在跨境貿易融資市場中的份額，穩坐第3位。
佔4.5%穩居第3逼近歐元 美金比例降
美國正為操縱制裁及牽頭加息付出代價，美方隨意切斷俄羅斯金融機構與環球銀行金融電訊系統（SWIFT）連接，卻迫使與俄國維繫貿易的國家提速加入人民幣結算或融資。自俄烏戰爭以來，人民幣在全球貿易融資中所佔的份額急升逾一倍，由去年2月僅佔不足2%，激增至今年2月的4.5%。分析指，以人民幣作為貨幣單位的融資需求與日俱增，也反映出企業對美元融資成本上升的實際考慮。
SWIFT數據顯示，按價值計算，人民幣在跨境貿易融資市場中的份額，穩坐第3位，更逐漸逼近排名第二位、佔比約6%的歐元；同時，美元比例已由一年前的86.8%降至84.3%，仍為各國跨境貿易融資中使用的主要貨幣。
在國際支付中，美元的使用率約佔41.1%。據SWIFT統計，截至2023年2月人民幣在國際支付中的市場份額佔比2.19%，位居歐元、英鎊、日圓之後的第5位。不過，當美國為首的西方陣營，去年向俄羅斯發出一系列金融禁令，包括將俄羅斯剔出SWIFT系統後，卻助長了非SWIFT體系範圍及規模，如連接內地及離岸人民幣中心和市場的人民幣跨境支付系統（CIPS）。
作為實時人民幣結算的全球清算平台，截至2023年3月，CIPS已有1,427家參與者，覆蓋全球109個國家及地區。值得留意是，中俄貿易額去年增逾30%，達到創紀錄的1.3萬億元人民幣（折合約1,890億美元），同年CIPS累計結算總額亦增逾兩成。有中國研究機構的創始合夥人Arthur Kroeber表示，留意到自去年3月以來，中國從馬來西亞進口的石油量爆升，甚至超過馬來西亞的生產能力，或意味俄國經中東等地向華出口石油。
工行巴西首辦跨境人幣結算
同時，中國與貿易夥伴之間亦加快擴大雙邊本幣互換協議規模，如中國及巴西剛於上月底達成協議，改用本幣結算交易。工商銀行(01398)巴西子行隨即公布，近日已完成辦理首筆跨境人民幣結算業務，貿易雙方不再使用美元為中間貨幣，在清算效率、匯兌成本等方面均體現顯著優勢。據巴西中央銀行，人民幣已超過歐元，成為該國第二大國際儲備貨幣。
從國際貨幣的支付、投資、融資和儲備4大功能來看，人民幣支付和儲備屬性正增強，且融資屬性在美元、歐元等流動性收緊背景下有所凸顯。
專家：高通脹重挫美元信用
中國民營經濟研究會副會長任澤平認為，當前陸續有經濟體嘗試脫離美元霸權，降低美元外匯儲備、加速研發數碼貨幣，明顯為保護貨幣主權，加上後疫情時期，美國通脹高企，債台高築，激進加息最終引爆銀行危機，重挫美元信用，去美元化趨勢不可阻擋。
亞洲地區尤其積極推動繞過美元的新渠道，日本首席貨幣官員神田正人表示，七大工業國集團（G7）將考慮如何幫助發展中國家引入符合適當國際標準的央行數碼貨幣（CBDC），此為日本今年主持的G7會議關鍵主題之一。
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