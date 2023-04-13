雲康：新冠收入減 仍看好檢測需求

主席稱堅持投入研發 去年雲康錄純利約3.77億元，按年跌不足1%，並派末期息0.22港元，全年派息比率達46.67%。被問到派息比率較高情況能否持續，張勇坦言，會視乎市場反應作部署。

研發投入方面，雲康去年投入達9,470萬元，按年增1.15倍。他續稱，過往研發開支佔整體成本約8%，基於對行業發展趨勢的判斷，未來會堅持對研發的投資，並預期疫情後被壓抑的醫療需求將大規模恢復。

冀內地ICL滲透率達50% 他又提及，觀乎內地目前醫療資源分配不均衡、內地民眾對相關需求仍龐大，疊加未來趨向高齡化的社會結構，3大因素均有利業內發展，期望透過技術創新將醫療資源下沉至基層，且對標歐洲、美國以至香港市場，將中國獨立醫學實驗室（ICL）滲透率提升至約50%。

現時弗若斯特沙利文數據顯示，中國ICL滲透率僅6%，美國則達60%。

他解釋，由於檢測是臨床治療的前置工作，以往內地醫療系統以公營為主，不考核成本，但隨着內地早年推出按疾病診斷及病種收費的DRG/DIP制度改革，未能作為業務招徠的檢測能力將被進一步壓縮成本，效率亦相應提升，料有助檢測外包業務蓬勃發展。