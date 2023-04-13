葉氏目標中高端塗料銷售佔逾五成

他提到，塗料業務生意有兩成來自內地新樓盤，裝修市場佔八成，故內房債務問題對集團影響有限，將繼續聚焦建築塗料及效果油漆的策略，目標將現有中高端塗料的銷售佔比由現時約三成，提高到未來的五至六成。

另外，計劃透過經銷商開設門店，今年首季已新增逾100間店，至近2,500間，以展示產品效果及建立品牌效應，相信有助帶動毛利率有明顯升幅。

正物色內地油墨併購機會 至於油墨業務，葉鈞透露，由於市場分散，正在內地物色併購機會，目標是工業類油墨業務，惟現時未有任何可公布消息。現時產能已恢復，而經濟復甦需時，故市場採購原材料不困難。

溶劑業務方面，他指，每年採購上游材料醋酸等量多，多年來希望往上游發展，而引入PAG成為謙信化工的大股東，可與對方旗下盈德氣體合作，鎖定一氧化碳供應，同時獲取資金，在湖北設廠生產醋酸，投入約18億元人民幣，料2025年底前投產，年產量60萬噸。