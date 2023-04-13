新iPhone擬棄固態按鍵 瑞聲挫14%

摩根大通估計，Apple或延至明年下半年才推新按鍵設計，延遲推出有關新設計及隨之帶來的潛在財務影響，將利淡瑞聲股價。惟該行維持對瑞聲「增持」評級，目標價22元。里昂則狠削瑞聲目標價，由18.8元降至17.3元，評級由「跑輸大市」降至「沽售」。

固態按鍵是指保留按鍵的造型，但當用戶按下時會以震動作為回饋，使用固態按鍵，取代使用多年的按鍵，有助新機機身更平滑，同時亦減低入水、入塵的機會。郭明錤預計，取消固態按鍵對Pro機型的量產時程及出貨量影響有限。