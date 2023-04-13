新iPhone擬棄固態按鍵 瑞聲挫14%
瑞聲科技(02018)股價昨曾瀉最多16.07%至15.66元，事緣天風證券分析師郭明錤引述調查估計，蘋果公司（Apple Inc.）兩款iPhone 15 Pro系列因量產前無法克服技術問題，不會採用市場高度關注的固態按鍵（Solid-state button）設計，改回原本的實體按鍵設計，預期落空不利供應商之一的瑞聲。
市場對於全新固態按鍵設計有助供應商營收與利潤的期待落空，瑞聲股價昨低開1%後突然急插，全日報15.88元，收跌14.89%，是表現最差科技指數成分股，成交5.89億元。
新設計料延至明年推
摩根大通估計，Apple或延至明年下半年才推新按鍵設計，延遲推出有關新設計及隨之帶來的潛在財務影響，將利淡瑞聲股價。惟該行維持對瑞聲「增持」評級，目標價22元。里昂則狠削瑞聲目標價，由18.8元降至17.3元，評級由「跑輸大市」降至「沽售」。
固態按鍵是指保留按鍵的造型，但當用戶按下時會以震動作為回饋，使用固態按鍵，取代使用多年的按鍵，有助新機機身更平滑，同時亦減低入水、入塵的機會。郭明錤預計，取消固態按鍵對Pro機型的量產時程及出貨量影響有限。
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