「周杰倫概念股」巨星傳奇傳通過聆訊 5月港掛牌

新股陸續有來！消息人士透露，擁有台灣歌手周杰倫知識產權（IP）管理及營運公司巨星傳奇，已通過聯交所聆訊，預計5月招股及掛牌。

巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美及其經紀人楊峻榮創辦，並與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年的IP授權協議，獲得周杰倫及其IP有關項目的優先權。

初步招股文件顯示，該公司去年收入下跌5.79%至3.44億元（人民幣‧下同），盈利卻增長38.35%至6,038.9萬元。近幾年收入大多來自以「魔胴」防彈咖啡佔大部分的新零售業務，其中去年佔69.8%，但已較2021年減少12.7個百分點。

該企不諱言業務「嚴重依賴周杰倫」，惟稱防彈咖啡需求將合理增長。另一列帳分部「IP創造及營運」收入靠周杰倫的比率，過去4年最高19.6%。

珍酒李渡最快下周招股 籌70億 另外，已於3月底通過上市聆訊的內地白酒商珍酒李渡，據外媒報道，其計劃最快下周招股，擬集資8億至9億美元（約62.4億至70.2億港元），將成為今年迄今最大宗新股。去年盈利10.3億元，按年微跌0.22%，經調整盈利按年增長11.81%至11.97億元；收入58.55億元，按年增長14.78%。