騰訊市值單日失千八億
大股東部署掟9600萬股 股價瀉逾半成
騰訊控股(00700)再遭南非大股東Naspers部署減持！Naspers旗下投資旗艦Prosus昨日表示，作為繼續執行回購計劃的一部分，本周會將9,600萬股騰訊轉入中央結算系統（CCASS），以便在市場有序交易這批股份，以昨日暴瀉逾半成後的收市價計，這批股份市值約342.91億元。在股東減持陰霾下，騰訊股價失守20天及50天平均線，收報357.2元，插5.15%，為表現最差藍籌，其市值單日蒸發1,856.37億元。
在同一日，騰訊為求自保，在場內回購97萬股，總斥資3.5億元，回購價介乎354.4至371元。去年5月上次股東周年大會授權以來，騰訊已回購逾1.08億股，佔自決議案通過日期以來已發行股份數目的1.12455%。不過，「北水」卻「用錢投票」，再淨沽騰訊13.56億元。
恒指挫 北水掃22日後沽貨
方德金融控股投資策略師鍾駿表示，假設騰訊大股東真的減持，將拖累股價跌勢不止。不過，由年初開始，無論電動車企或科技公司，不時傳出股東減持，市場應對有關消息不感陌生，呼籲投資者在目前的股市及經濟環境下，須考慮清楚是否投資有關板塊。
Naspers及Prosus曾於去年6月預告，啟動無上限減持騰訊，以支持自身回購計劃，香港交易所(00388)股權披露顯示，Prosus於去年9月中至12月中期間，累計減持騰訊逾一億股。
昨日港股受投資氣氛低迷所拖累，恒生指數一度插248點，低見20,236點，尾市跌幅略為收窄，最終收報20,309點，跌175點或0.85%；國企指數跌83點或1.2%，收報6,866點；科技指數跌81點或1.91%，收報4,166點。全日成交1,080.92億元，南下「北水」轉淨賣出2.55億元，連續22日淨買入斷纜。
科網股受壓 中芯逆市漲5%
信誠證券聯席董事張智威表示，在歐美銀行危機下，只要通脹數據未見出乎意料地高出預期，相信美國聯儲局仍會保持溫和加息步伐，料消息對股市影響不大。恒指近日升至20,700點水平受阻回落，資金亦未見大量湧入港股，預期大市維持窄幅波動為主，恒指有機會下試兩萬點關，下方支持在19,800點水平。
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