騰訊市值單日失千八億

在同一日，騰訊為求自保，在場內回購97萬股，總斥資3.5億元，回購價介乎354.4至371元。去年5月上次股東周年大會授權以來，騰訊已回購逾1.08億股，佔自決議案通過日期以來已發行股份數目的1.12455%。不過，「北水」卻「用錢投票」，再淨沽騰訊13.56億元。

恒指挫 北水掃22日後沽貨 方德金融控股投資策略師鍾駿表示，假設騰訊大股東真的減持，將拖累股價跌勢不止。不過，由年初開始，無論電動車企或科技公司，不時傳出股東減持，市場應對有關消息不感陌生，呼籲投資者在目前的股市及經濟環境下，須考慮清楚是否投資有關板塊。

昨日港股受投資氣氛低迷所拖累，恒生指數一度插248點，低見20,236點，尾市跌幅略為收窄，最終收報20,309點，跌175點或0.85%；國企指數跌83點或1.2%，收報6,866點；科技指數跌81點或1.91%，收報4,166點。全日成交1,080.92億元，南下「北水」轉淨賣出2.55億元，連續22日淨買入斷纜。

信誠證券聯席董事張智威表示，在歐美銀行危機下，只要通脹數據未見出乎意料地高出預期，相信美國聯儲局仍會保持溫和加息步伐，料消息對股市影響不大。恒指近日升至20,700點水平受阻回落，資金亦未見大量湧入港股，預期大市維持窄幅波動為主，恒指有機會下試兩萬點關，下方支持在19,800點水平。

恒指昨一度插248點。（中新社圖片） 騰訊股價走勢