油價曾漲2% 內地強調能源保供穩價

國際油價在石油輸出國組織及盟國（OPEC+）成員於上周宣布減產後反覆上升，創下近期新高。紐約期油和布蘭特期油昨日曾漲近2%，每桶分別高見82.96美元和87.15美元。面對能源安全的多重壓力，國家能源局昨印發《2023年能源工作指導意見》，強調要堅持把能源保供穩價放在首位。

《意見》主要目標包括全國能源生產總量約47.5億噸標準煤；發電裝機達到27.9億千瓦左右，發電量達到約9.36萬億度等。當中又提到要減低對石化能源的依賴，煤炭消費比重穩步下降，非化石能源佔能源消費總量比重提高到18.3%左右，非化石能源發電裝機佔比提高到約51.9%，風電、光伏發電量佔全社會用電量的比重達到15.3%。

OPEC+近期多輪減產，美國能源情報署（EIA）坦言，今年將與過去不同，非油組產油國在今、明兩年石油產量增長中所佔的比重將增加。包括美國、巴西、加拿大和圭亞那等非油組國家將補充油組減產的缺口，原油總產量預計將在今年增長每日190萬桶，2024年將增長每日100萬桶。該機構將布油及紐油預測分別調高至85美元及79.24美元。

至於油組今年產量預計將下降每日50萬桶，之後產量協議到期後，2024年產量將增加每日100萬桶。

另外，外媒引述數據指出，上周俄羅斯港口的原油出口量下降每日124萬桶，為去年12月中旬風暴襲擊當地兩個出口港口以來的最大單周降幅。

另方面，市場猜測美國聯儲局的加息步伐將會暫停，甚至會反向減息，使得以美元計價的石油對持有其他貨幣的買家來說更便宜，都刺激油價短期上升。