1/3亞太險企擬減股票投資

全球資產管理公司安本的一項調查顯示，亞太區保險商尋求提高收益率，但對風險更敏感，有見股票及債券估值下跌，約40%的亞太區保險商計劃在未來3年向私募債務及私募股權分配更多投資，其中33%打算減少股票投資。

至於房地產、多元資產、固定收益及貨幣市場或現金投資方面，約一半受訪者計劃保留當前配置水平。另73%的保險商計劃向國際市場分配更多投資，而南韓、內地、泰國及馬來西亞仍偏向本國市場。

62%料ESG法規趨嚴格 調查顯示，平均62%的亞太區保險商認為當地ESG（環境、社會及管治）法規將在未來3年變得更嚴格，澳洲、馬來西亞及香港的預期尤高。70%的亞太區保險商已將ESG納入其投資策略，或正在進行。同時，約半數受訪者尚未開始把淨零排放納入考慮之列，數據質素及投資管理是主要障礙。

值得留意的是，由於風險基礎資本（RBC）法規規定的資本需求提高，且投資相連保險業務是輕資本性質，65%的亞太區保險商表示或會擴大投資相連保險業務，尤其是泰國、南韓及馬來西亞的保險商。惟近半受訪者認為，建立適當的投資相連保險基金顧問模式，乃他們正嘗試解決的主要挑戰。

由安本及金融服務行業策略諮詢公司Quinlan & Associates推出的首份亞太區保險投資前景報告，調查了43家保險公司的56位高管，覆蓋亞太區8個市場，包括香港、新加坡、內地、泰國、台灣、馬來西亞、澳洲及南韓。