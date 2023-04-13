大摩估中國首季GDP增3.9%

歐美地區的金融動盪和經濟停滯的擔憂雖加劇，但未見中國經濟復甦步伐受影響，近日獲經濟合作與發展組織（OECD）、亞洲開發銀行、世界銀行等上調今年經濟增長預測的內地，將於下周發布首季經濟增長等重磅數據，更獲大行摩根士丹利率先上調增長預測至3.9%。

綜合各大行預測，內地國內生產總值（GDP）將由去年第四季按年增2.9%，加速至今年首季的3.8%。日媒就中國經濟學家的調查顯示，內地今年農曆新年假期前後接觸式服務業的景氣度持續改善，目前外界對內地疫後經濟積極變化的意見愈趨突出，普遍預計今年首季GDP按年增3.4%，反映經濟勢頭的按季表現也可能增1.8%。

野村憂復甦勢頭減弱 除了基建在內的固定資產投資規模可望恢復強勢外，擴內需策略勢刺激上季消費復甦。美國銀行首席中國股票策略師吳旖對外指，內地奢侈品行業和非必需消費品行業正在出現復甦迹象，惟整體向好還需要時間。

滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶近日發布了以消費復甦為主題的粵港澳大灣區經濟研究報告，指今年首兩個月廣東零售額按年增1.8%，以餐飲為代表的服務消費就反彈18.8%。以今年消費前景而言，關鍵性的支撐因素之一在於寬鬆的政策環境，她估計第二季內地仍有放寬貨幣政策的空間。

摩根士丹利也指，服務業活動於首季顯著反彈，今年內地通脹將維持於人民銀行的「舒適區」，有助繼續支持穩健貨幣政策的實施，以至經濟復甦。不過，野村證券提醒，在調整基數效應後，內地經濟復甦勢頭正在減弱，而結論同樣是中央將加大政策支持力度。