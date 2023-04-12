輪商精選：看好阿里考慮12887
ChatGPT概念股續為大市焦點，繼內地官媒早前發文提及ChatGPT概念存泡沫風險後，外媒報道，國家網信辦發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，要求生成式人工智能（AI）產品提供服務前申報安全評估，而且不可根據用戶的種族、國別、性別等進行帶有歧視性的內容生成。提供者應按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》對生成的圖片、視頻等內容進行標識。
阿里巴巴(09988)發布最新大型語言模型「通義千問」，昨日股價一度突破100元大關，惟未能成功企穩。輪證資金流方面，阿里好倉於假期前錄得約1,300萬元淨流入，即市資金流顯示，好友於正股高位回順時傾向再進場部署。
部署做淡宜吼29250
如投資者看好阿里，可參考阿里認購證12887，行使價128.98元，實際槓桿7.5倍，7月24日到期。如認為阿里百元關短線或難突破，趁高做淡可參考阿里認沽證29250，行使價84.95元，實際槓桿4.7倍，8月23日到期。
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