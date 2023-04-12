專家點評：美息口去向續左右港股

自上月美國硅谷銀行和Signature Bank倒閉後，行行自危，Western Alliance Bancorp成為投資界擔心是下一間倒閉的銀行。Western Alliance Bancorp發布最新資料顯示，第一季度末存款總額為476億美元，按季下降11%，該行存款餘額自3月20日開始趨於穩定，而且從3月31日至4月4日存款增加12億美元。事實上，大量存款外流，引發出資產負債表問題，即長期資產與短期負債之間可能不匹配。

隨着銀行和其他貸款機構變得更加保守，導致金融狀況收緊，形成惡性循環。摩根大通首席執行官戴蒙說得好，他認為硅谷銀行倒閉引發的行業動盪與2008年金融危機完全不同，但該事件的影響仍將持續數年。美國銀行股將於本周開始發布第一季度財報，投資者應密切關注各銀行的資產負債表狀況，從而檢視銀行壓力和流動性緊縮的迹象，假如這一關也安全渡過，美國銀行業引起的市場信心問題才真正得到紓緩。

港匯轉弱 恒指動力減 另一方面，香港也要關注短期資金流的情況。上周初，金管局承接71.04億港元沽盤，沽出美元，上周四本港銀行體系總結餘降至不足700億元，昨日凌晨再承接38億港元沽盤，銀行體系總結餘將跌至662.5億元。

儘管美國息口預期快將見頂，港美息差持續拉闊問題或得以緩解，但自今年2月開始港匯持續處於弱方兌換保證水平，亦是港股由1月高位22,700點回調時出現。這輪港元轉弱是由去年10月開始，當時10月14日降至1,066.05億元，跌穿1,100億元大關，亦是香港金融管理局於8月9日以來，單次最大手入市的一次。

現在香港的銀行結餘不到700億元，假如美國金融業再迎來資金緊張的情況，環球投資者需要班師回朝抽走美元的話，港股近期的動力會因此減弱。上一次大型走資潮發生於2019年，當時本港銀行體系結餘跌至約540億元才喘定。

市場再度聚焦通脹表現 美國息口上升不但影響美國銀行，同時影響了新興市場及資金流動性高的地區如香港。4月聯儲局沒有議息會議，下次會議日期為5月2日及3日。本周美國將公布3月消費物價指數（CPI），早前公布個人消費開支（PCE）物價指數時，投資者焦點放在美國銀行的系統性問題上，投資者未太將PCE放上心。銀行業問題得到紓緩，投資者對CPI的數據應該更敏感；再者，近期石油輸出國組織及盟國（OPEC+）宣布減產的消息亦會帶動未來物價再升溫，通脹將會再度成為焦點。

近日反映利率期貨的FedWatch數據顯示，大部分交易員認為5月加息機會只有三成，維持利率不變超過一半，同時預期7月開始減息。作為散戶，反而要準備假如息口不似預期回落，相反聯儲局再加息的話，對港股、港匯的衝擊會如何呢？事實上，恒指由3月低位18,830點反彈後，一直在等最新消息，而新一輪港股催化劑又會是向上還是向下呢？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）