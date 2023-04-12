首3月核心區街舖空置降至14.9%

中港恢復通關，加上防疫措施全面撤銷，零售市場逐步重拾正軌。代理行最新報告顯示，今年首季核心區街舖空置率約14.9%，按季下跌約0.5個百分點，並以銅鑼灣大減約1.3個百分點最理想。期內街舖租金升勢加快，上季錄約1.2%的季度增長，料全年升幅可達一成。

銅鑼灣跌幅最顯著 世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平稱，恢復通關後旅客顯著回流，零售及寫字樓市場租賃市況有所改善。其中，舖位市場直接受惠於通關，該公司香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強稱，在藥房、化妝品及餐飲業行業推動下，第一季整體核心區舖位空置率下調，其中銅鑼灣由去年第四季約14.5%，大幅跌至上季約13.2%最明顯。其次的旺角區亦下跌約0.5個百分點至約16.6%。該行預計全年核心區街舖租金將上升約5至10%。

期內甲級寫字樓租賃市況也有改善，淨吸納量連續3季保持正增長，首季達15.92萬方呎。空置率更自2018年第四季後首次下跌，按季跌約0.2個百分點至約15.1%。不過，整體租金連跌16個季度，按季再跌約1.5%。

第一太平戴維斯亦預料，主要商場租金年內可望上升約10%，而優質街舖租金有約8至12%的漲幅。另方面，中原（工商舖）黃新宇表示，代理灣仔道40至54號地下H號舖租售事宜，物業面積約500方呎，以每月約10萬元招租，並以意向價約4,800萬元放售。