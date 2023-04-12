二手受壓：港島樓賣新界價 太古城三房每呎1.3萬

二手樓市降溫，港島屋苑亦受壓，近日連錄低價及蝕讓成交。其中，藍籌盤鰂魚涌太古城三房戶成交價再低於千萬元，成交呎價僅約13,712元，更屬新界屋苑價位。

成交價千萬有找 中原張光耀表示，上述單位為泰山閣低層C室，實用面積約722方呎，原先叫價1,086萬元。由於位處低層，再減價約96萬元，終以990萬元成交。屋苑4月暫錄約9宗買賣。

北角半新盤業主蝕本出貨。美聯謝國安指，維港頌7座中層B室全海景單位，實用面積約1,272方呎，獲外區用家斥5,388萬元承接，呎價約42,358元。原業主於2017年5月以約5,396.6萬元購入，帳面蝕讓離場。

百福花園4年蝕10% 同區百福花園情況相若。中原施長達透露，單位為百勝閣中層F室兩房戶，實用面積約543方呎，有裝修及連部分家電，成交價698萬元，呎價約12,855元。原業主於2019年以778萬元買入，持貨約4年帳蝕約80萬元，單位貶值約10%。

此外，近日各區成交放緩。中原陳文杰表示，剛過去的復活節4日長假期間，荃灣僅錄約6宗二手買賣，成交包括海之戀‧愛炫美3A座高層C室，實用面積約812方呎，減價至1,602萬元售，呎價約19,729元，約4年帳面跌價約44萬元。

收租業主平價套現。該行楊詠滔稱，新蒲崗譽‧港灣7座低層E室兩房戶，作出租用途，累減124萬元，獲首置客以906萬元購入，低估價約3%，呎價約16,998元創屋苑今年新低。