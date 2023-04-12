私宅首兩月落成6293伙 達標三成

隨着社會逐步復常，今年私人住宅落成進度理想，差餉物業估價署最新數字顯示，2月私宅落成量為3,115伙，雖按月稍回落約2%，但已連續兩個月錄逾3千伙，今年首兩個月累計6,293伙，已達全年目標超過三成。

據該署資料，1月私宅落成數字為3,178伙，2月輕微減少63伙。而相比今年全年預測落成量約19,953伙，短短兩個月已達標約31.5%。不過，相比2022年同期落成伙數錄得7,312伙，今年暫錄單位量按年減少1,010伙，跌幅約13.9%。

新界擔大旗佔54% 以地區統計，今年私宅供應繼續由新界「擔大旗」，首兩個月超過一半落成單位來自該區，暫錄得3,413伙，佔比例約54.2%。至於九龍及港島分別錄2,216伙及664伙，比率約35.2%及約10.6%。

期內落成單位續以中小型戶為主，當中實用面積431方呎以下細單位佔3,301伙，佔整體比率約52.5%。其次是實用面積431至752方呎戶型，亦錄2,368伙，比例達37.6%。