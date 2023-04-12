產經

申預售樓花9年最少

啟德為未來新盤供應主要地區。 啟德為未來新盤供應主要地區。
啟德為未來新盤供應主要地區。
首季僅4盤1162伙 跌78%
市場積壓大量新盤單位待售，申請預售樓花同意書的步伐亦減慢。地政總署資料顯示，今年第一季只有4個新盤入紙申請預售（當中一個屬資助出售房屋項目），涉及單位量1,162伙，較上季的5,459伙大跌逾78%，並屬2014年首季後的9年季度新低。
新入紙啟德盤涉291單位
單計3月有兩個新盤申請預售共695伙。包括新世界發展(00017)及遠東發展(00035)位於啟德跑道區的承景街2號項目第1期，涉及291伙，預計關鍵日期為2025年6月。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，目前正籌備推盤工作，樓盤預計今年第四季推出，惟實際推盤時間會按批核情況而定。
另一個新申請項目為萬科香港的大埔馬窩路項目第1期，涉404伙，預計關鍵日期2026年3月31日。資料亦顯示，雅居樂集團(03383)副主席陳卓賢或有關公司持有的大嶼山嶼南道洋房項目命名為珀曜，涉25伙。而長實集團(01113)的油塘東源街8號第1期的英文名為The Coast Line，提供228伙。
至於上月也有3個項目獲准銷售樓花，包括華懋集團的何文田站瑜一第1C期、中國海外發展(00688)啟德海灣半島的維港‧雙鑽，以及由恒基地產(00012)等6大發展商合作的同區天瀧。
截至上月底，待批預售樓花項目有42個，涉18,699伙，按月少約787伙。而目前已獲批預售但未發售項目，佔逾四成位於啟德區，涉及單位逾6,300伙。
必嘉坊‧迎匯連錄4刁
新盤貨尾銷情向好，恒地的紅磡必嘉坊‧迎匯，昨日連錄4宗成交，單日吸金2,265.58萬元。其中，17樓G室，成交價571.18萬元，呎價約21,155元。該盤最新修改部分價單，將建築期付款計劃所提供的折扣增加1%，並落實於本周六起以先到先得發售28樓C室三房戶，即供折實價1,125.54萬元，折實呎價約21,898元。
此外，中海旗下已屆現樓的啟德維港1號以2,050.2萬元售出2A座17樓B室，實用面積766方呎，採三房連工人房間隔，呎價約26,765元。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨售出3伙，總成交金額1,253.1萬元。包括1座2樓B6室連平台開放式單位以387.6萬元成交，呎價約19,979元。
而信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，將於本周五起以招標形式發售34伙，招標期至12月31日。
雨後累售145戶 套9億
新界樓盤積極軟銷，星星地產的元朗雨後累計已錄145宗成交，套現逾9億元。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，沽出單位佔約50%為一房戶，另外約37%為兩房戶，餘下屬開放式及其他間隔。整體有約83%買家選擇建築期付款。項目提倡綠色生活的理念，於復活節假期在展銷廳舉行「雨後農場種植工作坊」。
陳文輝（前排右）稱，雨後賣出的單位佔約一半為一房戶。陳文輝（前排右）稱，雨後賣出的單位佔約一半為一房戶。
陳文輝（前排右）稱，雨後賣出的單位佔約一半為一房戶。
申請預售樓花單位數目變化申請預售樓花單位數目變化
申請預售樓花單位數目變化
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