申預售樓花9年最少

首季僅4盤1162伙 跌78% 市場積壓大量新盤單位待售，申請預售樓花同意書的步伐亦減慢。地政總署資料顯示，今年第一季只有4個新盤入紙申請預售（當中一個屬資助出售房屋項目），涉及單位量1,162伙，較上季的5,459伙大跌逾78%，並屬2014年首季後的9年季度新低。

截至上月底，待批預售樓花項目有42個，涉18,699伙，按月少約787伙。而目前已獲批預售但未發售項目，佔逾四成位於啟德區，涉及單位逾6,300伙。

必嘉坊‧迎匯連錄4刁 新盤貨尾銷情向好，恒地的紅磡必嘉坊‧迎匯，昨日連錄4宗成交，單日吸金2,265.58萬元。其中，17樓G室，成交價571.18萬元，呎價約21,155元。該盤最新修改部分價單，將建築期付款計劃所提供的折扣增加1%，並落實於本周六起以先到先得發售28樓C室三房戶，即供折實價1,125.54萬元，折實呎價約21,898元。

雨後累售145戶 套9億 新界樓盤積極軟銷，星星地產的元朗雨後累計已錄145宗成交，套現逾9億元。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，沽出單位佔約50%為一房戶，另外約37%為兩房戶，餘下屬開放式及其他間隔。整體有約83%買家選擇建築期付款。項目提倡綠色生活的理念，於復活節假期在展銷廳舉行「雨後農場種植工作坊」。

陳文輝（前排右）稱，雨後賣出的單位佔約一半為一房戶。 申請預售樓花單位數目變化