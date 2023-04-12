絲絲講場：英國人留家抗通脹都刺激零售？

英國明明有高通脹、生活成本危機困擾經濟，但最新嘅3月總零售支出按年升5.1%，同期零售銷售額亦升4.9%，仲要好過市場預期嘅4.2%。究竟係咩原因呢？

飾品及家具銷售飆 根據發布相關數字嘅英國零售商總會（BRC）解釋，正正係因為有通脹，英國居民都減少出外用餐，希望減少開支，但留喺屋企嘅時間多咗，所以同時刺激咗家居飾品同埋家具嘅銷售額大幅上升。仲有就係英國嘅母親節喺3月，都令到首飾、香水、鮮花等銷售上升。

留家時間長咗，除咗多咗煮飯仔，仲有咩嘢做呢？雖然佢哋好多人屋企都有花園，但睇嚟無用多咗時間去栽花種草喎。因為BRC話，上個月因為出現咗40年一遇最潮濕天氣，大家都少咗出街，令到時裝、花園用品、DIY用品零售都減少。

家居娛樂費升14% 現代人唔出街，其實都離唔開上網睇片、打機同聽歌。好似British Association for Screen Entertainment早前發表嘅報告，最新嘅數字截至去年，英國人用喺家居娛樂嘅費用按年就上升14.3%，高達44.3億英鎊，折合都成432億港元！其中28億英鎊用喺串流平台嘅訂戶費用。以全英5,000萬個付費平台訂戶計，即係每個家庭平均會有2.7個串流平台係畀緊錢㗎。

展望未來，幫BRC收集零售銷售數據嘅會計師行畢馬威就話啦，由於4月市政府稅、手機上網費用、公用事業費用都會上升，相信英國家庭會繼續緊縮開支。睇嚟通脹唔回落，大家都要繼續勒緊褲頭。

余絲韻