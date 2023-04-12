南韓凍息 幣策續緊

一如市場預期，南韓央行昨宣布維持基準利率3.5厘不變，是自2021年8月開始收緊貨幣政策以來，連續第二次維持息率不變。對於外界估計南韓將步入減息周期，南韓央行行長李昌鏞表示，現時討論減息仍言之尚早，強調仍需保持緊縮立場一段相當長的時間，才決定是否需要進一步加息，又指通脹將在第二季後放緩至3%區間內。

南韓央行昨亦將7天回購利率維持在3.5厘，符合預期。該行表示，當地3月的通脹率仍然高企，經濟增長步伐預計會較之前估計為慢，加上目前全球油價走勢亦存在較大的不確定性，公用事業費用上調價格的壓力正在增加，對當地通脹未來的走勢仍構成較大不確定性。

市場估最快下季減息 不過，多間外資大行分析都異口同聲認為，南韓已結束收緊政策，並有機會在今年底轉向寬鬆政策，步入減息周期。荷蘭國際集團（ING）銀行指，南韓央行對息口走勢保持鷹派立場符合預期，但認為隨着當地下半年的通脹上升步伐放慢，將為減息決定「開綠燈」，估計南韓央行有機會在今年第三或第四季宣布減息。

澳新銀行就認為，由於貨幣政策設定已經處於限制性區間，南韓經濟增長底氣依然疲弱，通脹有所緩解，加上美國聯儲局加息周期接近尾聲，南韓央行進一步加息的壓力亦已經減弱。

李昌鏞指，隨着中國經濟復甦，南韓經濟有望逐步回暖，料今年國內生產總值（GDP）增長略低於2月份預測的1.6%，南韓的家庭貸款及房價仍繼續下跌，但房地產市場軟着陸機會高於去年。