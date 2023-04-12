比亞迪又遭股神減持 套現逾5億

內地新能源車市佔26% 中國汽車工業協會數據顯示，3月中國新能源車產量67.4萬輛，按年增44.8%；銷量按年升34.8%至65.3萬輛，市場佔有率達到26.6%，而首季產量及銷量分別按年增長27.7%和26.2%。

據中汽協分析，首季汽車行業進入促銷政策切換期，傳統燃油車購置稅優惠政策退出、新能源汽車補貼結束等，造成去年底提前消費，相關接續政策尚不明朗，年初以來的新能源車降價及3月以來的促銷潮，對終端市場產生波動，汽車行業經濟面對較大壓力。

日本車在華銷量下挫 東風的日產和本田，首季銷量也顯著下跌。事實上，豐田、本田及日產上季在華汽車銷量分別按年倒退14.57%、37.7%及36.8%，業界估計是燃油車市場份額劇烈萎縮，國產品牌以新能源車迅速爭食。

日系車的出路是向新能源轉型，豐田早前便計劃2026年前推出10款純電動汽車（EV），令其全球年銷量達150萬輛。難處在於EV的零部件少30至40%，以發動機汽車為中心的日本汽車供應鏈將面臨結構轉型，據算如果豐田九成產能改為EV，其日本的汽車零部件相關工作崗位68萬個會有逾一成消失，以其起步時間較競爭對手慢超過3年，要加快步伐始能追趕。

南韓的現代汽車擬於2030年前累斥182億美元，催谷電動車產量，躋身全球電動車三甲。