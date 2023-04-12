巴菲特鍾情日商社 親揭狂沽台積電之謎

股神巴菲特的投資旗艦巴郡去年第三季首次買入晶片代工龍頭台積電，一躍成為第10大持倉，不料翌季居然大舉降低持倉86%，如此「短炒」令市場大惑不解，一度懷疑不是他老人家手筆。

就在台灣公布上月出口按年倒退19.1%，差過預期之前不久，股神本尊向日本傳媒解釋，原來減持台積電是出於「地緣政治緊張」考慮，即使該企管理優良，巴郡有更好的地方運用資金。

以入股伊藤忠三菱等為榮 然而，股神對日本商社似乎情有獨鍾，直言以2020年入股伊藤忠、三菱、三井、住友及丸紅各逾5%為榮，這次相隔接近12年再度遊日將拜會他們，談談業務和「強調我們（巴郡）的支持」，還說經常考慮投資更多日本企業。

市場有所謂「綜合企業折讓」一說，大意是業務橫跨多個不相干產業的公司，市值——也就是市場以股價給予的價值，低於各業務分部價值之總和，連分部普遍互相協同的中資科網巨頭也接二連三宣布分拆或有意分拆子公司，資金憧憬子企上市後「有價有市」能「釋放價值」。

不過，巴菲特就是欣賞上述日本商社的多元化，「就像巴郡，他們有很多不同的東西」。日本經濟「迷失」多年令新上任的日本央行行長植田和男也不敢立刻大舉調整貨幣政策，巴菲特則看中商社業務遍布全球，還說他們勝在回購股份且派息慷慨，「我們喜歡股份數量持續減少」。

植田收起「鷹姿」令日圓兌每美元匯價周一跌逾1%，周二回升0.45%，高見133，每百日圓則升見5.9016港元。然而，不像巴菲特鍾情的商社財雄勢大，日本企業苦於日央行激進超寬鬆貨幣政策所引發的輸入性通脹，乃不爭事實。

日企破產數量顯著增加 日本最大信用調查公司帝國數據銀行指出，因物價飆漲但成本難以轉嫁，截至今年3月底止12個月，日本因通脹觸發的企業破產宗數飆升足足2.4倍，達463宗，96宗來自製造業，佔最多，營建業佔94宗，運輸及通訊業佔83宗，批發及零售分別佔69宗及58宗，主要「死因」乃原料及能源成本。單計3月達67宗，連續9個月創單月新高。

帝國數據之前調查亦顯示，39.6%受訪日企盼日央行「回頭是岸」，比「希望繼續放水撐經濟」的受訪日企比率，高3.2個百分點。

東京商工調查公司則指，日本去年有6,880家企業破產，按年多15%，為3年來首次上升；單計3月為809家，為44個月以來首度高於800家。