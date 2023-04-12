比特幣升破3萬關

幣圈概念股炒起 新火BC科技漲9% 所謂「柳暗花明又一村」，幣圈經歷完LUNA幣爆煲、FTX破產以至Silvergate銀行停運之後，最新狀態回勇且頻頻傳出好消息！其中，「一哥」比特幣周二升穿每枚30,000美元，創去年6月以來最高，今年累計升幅高達80%，較納指年內反彈幅度還要高；至於「二哥」以太幣昨亦重返1,900美元之上，另有指雖然以太坊本周迎來「Shapella上海升級」改造，惟幣價不跌反升，都是支持幣圈走強的原因之一。

內地對加密幣立場軟化 有分析認為，幣圈回暖是與內地近期對加密貨幣立場軟化，有別於昔日嚴打幣圈生態有關，皆因多個渠道及平台均對加密貨幣有所鬆綁。

其中，火必全球顧問孫宇晨日前就貼出內地短視頻平台抖音新增的直播「比特幣查價」功能，圖中顯示的更是「比特幣兌人民幣」而非兌美元計價，並直指舉動是響應全球去美元化的大趨勢；與此同時，「比特幣」一詞亦罕有登上內地網站熱搜榜第17位，且同時傳出內地開始允許「恢復加密挖礦」，凡此種種均反映幣圈消息在內地一眾社交平台似乎有解禁迹象。

香港Web 3.0協會成立 值得留意是，香港在加密貨幣發展亦有新舉措，由多名財金界人士參與的香港Web 3.0協會於周二正式成立，理事會會長陳德霖在致詞時稱，香港能否在數碼經濟與數碼金融方面處於國際領先地位，要視乎能否在Web 3.0世代做好3方面法規，包括數碼及數據產業化、產業數碼化及資產數碼化法規，強調協會將為香港、大灣區及內地在數碼經濟發展作出貢獻，包括推動相關技術變革、社會認知及專業培訓。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，港府的思路是為市場提供適切、合乎比例的監管，以釋放Web 3.0、虛擬資產及其相關技術的潛力。

以太坊升級 幣價揚 另邊廂，市場原先憂慮本周以太坊的「Shapella上海升級」，將加劇幣圈波動的情景未有如預期般出現，同樣成為支撐幣圈回穩的重要原因。事關外界原先預期，不少投資者將透過今次技術翻新，取回之前抵押在信標鏈上的以太幣，變相令高達330億美元的以太幣遭拋售；但實情卻是，投資者現時傾向看漲以太幣，且有數據顯示近70%投資者不會在升級後拋售手上持幣。

除了幣圈，近期牛氣沖天的金市都帶挈相關企業併購價水漲船高。外媒報道，美國金礦巨頭Newmont Corp將澳洲同業Newcrest Mining的收購價提高16%至294億澳元（約195.4億美元），藉此打造為全球最大金礦商，後者股價周二隨即升5.16%，金價則續升0.68%，周二每安士高見2,017.4美元。

比特幣低位回升