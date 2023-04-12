內房料需大額撥備 明年始復甦

國際信貸評級機構標準普爾報告指，內房企業有望在下半年銷售復甦，但由於今年仍有可能需要進一步大額撥備，料對內房盈利構成打擊，又指陷入困境的房企正在處理許多障礙，包括債務重組、退市和清算等，估計2024年後才能受惠銷售轉好。

多家在港上市的內房企已公布去年業績，其中21間就此發盈警，13間因未能及時公布業績而要暫時停牌，新近更有一間遭除牌。

報告指，去年疫情導致房企暫停施工，對內房的槓桿帶來顯著影響，由於去年收入降15%，估算房企平均負債對EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）比率，將從2021年的6.1倍升至2022年的8.2倍，加上房企不惜犧牲利潤率用作提高現金流，去年平均EBITDA利潤率按年跌5個百分點至14%，全國平均售價連升多年後，2022年跌3%，該行預計今年平均銷售價格再受壓，意味今年內房盈利能力仍受影響。

標普又指，去年內房企普遍為庫存進行減值撥備，以反映項目估值顯著下降，減值佔庫存比例更高達11%。其中，低端城市的風險敞口愈大，減值的可能性就愈高，主因低端城市的樓價彈性較低，又指今年內房恐需要再額外減值，因低端城市樓價跌幅仍可能達雙位數。

高盛看好內房美元債反彈 此外，高盛指，隨着內地政府扶持樓市的措施發揮功效，加上業務前景和經營環境改善，令以房地產債券為主的中資高收益美元債亦觸底反彈。不過，該行同時提醒必需「嚴格篩選」，因為並非所有房企的情況都如出一轍。

另邊廂，克而瑞統計數據顯示，今年首季15個重點城市二手樓成交面積按年增66%；單計3月更升98%，按月亦增49%，其中熱點城市例如上海單月銷售面積已達2021年8月以來新高，深圳達2021年5月以來新高，北京更創近6年高位。