點心債首季發行1163億破頂

自去年美元融資成本快速攀升後，離岸人民幣債券（點心債）的發行步伐明顯加快，更進一步刺激人民幣的外匯交易。單計3月，人民幣在俄羅斯外匯市場交易佔比升至創紀錄的39%，反映疫情後各國繞過美元進行貿易的去美元化決心堅定。

今年國際金融市場愈趨動盪，相對穩定的人民幣資產明顯獲得債市發行人和投資者青睞。據統計，撇除中國人民銀行的離岸人民幣央票，首季點心債的發行金額高達1,163億元（人民幣‧下同），不但創下季度新高，還接近2014年全年歷史高位。

人幣在俄外匯交易佔39%新高 有分析指，中資機構持有的美元債務存在着再融資的需求，但美元的高利率讓很多機構考慮轉向人民幣融資，導致點心債市場回暖，與日漸萎縮的美元債市場形成鮮明對比。

國泰君安國際首席經濟學家周浩認為，在這樣趨勢下，通過更多的人民幣貿易結算來讓人民幣流通到離岸市場，將有利於市場的供需均衡。更重要是，如果更多的海外主權財富基金能持有更多的人民幣，並投資點心債市場，將有利於離岸市場形成資金的循環。

俄羅斯央行的數據顯示，上月俄羅斯貨幣盧布兌美元佔當地匯市交易量的佔比，已進一步降至34%的歷史新低，反觀以人民幣在俄外匯市場的份額升至39%。