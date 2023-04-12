IMF削今年全球經濟預測至增2.8%

加息周期對經濟影響漸次顯現，國際貨幣基金組織（IMF）將今年和明年的全球經濟增長預測較1月時各下調0.1個百分點，分別至增長2.8%和3%，主要反映多個國家加息較急，導致經濟增長由去年的3.4%放緩。其中發達經濟體的經濟增長更由去年的2.7%，料減速至今年的1.3%。IMF又直言，大部分中央銀行的通脹目標（一般為2至3%）較難在2025年前達成。

總體通脹預期降至7% 在最新的《世界經濟展望報告》中，IMF提到，如出現更多金融不穩事件的話，今年世界經濟增長速度會進一步放緩至2.5%，發達經濟體放緩至不足1%。按基本情景預測，中國經濟今年增速預測為5.2%，高於美國的1.6%，而中國經濟增長可為其他國家帶來積極的溢出效應。印度預計今年經濟增長為5.9%；相反，英國在發達經濟體中包尾，今年預計經濟收縮0.3%。

另外，全球總體通脹率在基本情況下會由去年的8.7%，降至今年的7%，主要由較便宜的大宗商品價格帶動。該報告坦言，目前的高利率很可能是暫時的。當通脹受控後，發達經濟體的央行或放寬貨幣政策，使實際利率回到疫前、逼近「零下限」（Zero Lower Bound）的水平。至於利率會在多大程度返回該水平，將取決多項因素，包括政府債務和財赤有否持續上升，以及去全球化程度，令全球金融市場會否出現割裂的情景。

世銀憂銀行動盪油價漲 另一大型國際金融機構世界銀行則將今年全球經濟增長預測，由1月時預計的1.7%上調至2%。行長馬爾帕斯解釋，上調增長預測的原因是中國疫後復甦的經濟前景改善，目前預測今年增長5.1%，明顯高於1月時預估的4.3%增長。

不過，馬爾帕斯也警告，銀行業的動盪和油價上漲可能再次為今年下半年的增長前景帶來壓力，他指出銀行資產錯配將需要一些時間來解決，銀行可能會縮減對企業的信貸，令經濟增長放緩。