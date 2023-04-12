華通脹放緩 生產物價3年低

居民存款續增 難提振消費 勢加碼救市 中國3月居民消費價格指數（CPI）按月續降0.3%，按年僅升0.7%，為2021年9月後最低，遜市場預期，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌勢加劇至2.5%，更創近3年新低，惹來外界憂慮內需復甦乏力。即使3月信貸金融數據增長強勁，但首季人民幣存款增幅仍大過去年同期，居民「超額儲蓄」何時振興消費的爭論勢必持續，券商亦料當局難免要加緊刺激經濟。

上季新增貸款10萬億 內銀不諱言去年存款增加與市道欠佳有關，並已相繼調低定存息率減輕資金成本。中國人民銀行昨卻公布，內地上月人民幣存款增加5.71萬億元（人民幣‧下同），按年多增1.22萬億元，首季累增15.39萬億元，按年多增4.54萬億元，其中住戶存款增9.9萬億元，按年多增2.08萬億元，單計上月則增約2.9萬億元。買樓意欲低和理財產品贖回也是市場對存款上升的解讀。

不過，人行數據也顯示，內地3月信貸金融數據錄強勁增長，其中新增貸款達3.89萬億元，按年多增7,497億元，按月更轉升1.14倍；全月社會融資增量5.38萬億元，按年增7,079億元，按月亦升70.25%，均勝預期。首季新增貸款達10.6萬億元，社會融資增量14.53萬億元，按年分別多增2.27萬億元及2.47萬億元，期內對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模約73.6%，比去年同期高4.5個百分點，反映實體經濟復甦及跟隨的融資需求回暖。

分部門看，首季住戶貸款新增1.71萬億元，中長期貸款佔9,442億元；企業單位新增貸款接近9萬億元，同樣以6.68萬億元的中長期貸款為主。從信貸結構中，可見宏觀槓桿率穩升。3月底，反映貨幣供應量的廣義貨幣（M2）按年增速12.7%，升幅比2月近7年來高位略低0.2個百分點，表明金融機構對經濟恢復保持穩固的支持力度。

野村狠劈全年CPI預測 人行加強貨幣政策的背後，外界認為與經濟呈通縮壓力有關。國家統計局昨晨公布，3月CPI按年升幅已連續兩個月回落，撇除食品和能源的核心CPI按年僅升0.7%，首季亦按年僅漲0.8%，PPI季內更下跌1.6%，或是內地經濟在擺脫近3年的嚴格防疫封控影響後復甦力度的警示信號。

野村認為，接觸式服務需求及人員流動明顯恢復，房地產市場的反彈卻似乎短暫，且出口前景或續收縮，狠削今年CPI升幅預測一半至僅1.3%。

3月食品價格按月跌幅收窄至1.4%，受存欄量較為充裕及消費需求回落影響，豬肉價格按月降4.2%，跌幅已比2月收窄7.2個百分點，按年升幅亦擴大至9.6%；惟鮮菜價格在天氣轉暖下，按月跌7.2%，按年更急挫11.1%，跌勢較2月擴大7.3個百分點。野村估計，食品價格將受季節性因素進一步影響，4月整體CPI僅按年升0.3%，並預計內地政府將在未來幾個月加大政策支持力度。

不少大行相信，未來一段時間PPI仍有較大可能承壓，其中大華銀行料上半年及全年PPI仍陷通縮，今年料跌1%。國統局解釋，3月PPI大跌與石油、煤炭、鋼材等行業去年同期基數較高有關。

內地PPI持續回落 內地人民幣境內存款