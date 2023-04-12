恒指升內房股舞 碧桂園飆14%

恒指周二高開235點後，升幅曾擴大至419點，但高位欠承接，最終收市報20,485點，未能企穩50天線。國企指數收報6,950點，升56點或0.81%；科技指數漲10點或0.24%，收報4,248點。

港股上月回升，強積金基金指數亦在3月尾止跌。強積金顧問公司GUM公布，截至3月底止，GUM強積金綜合指數升逾5點或2.5%。上月3大主要指數全數上升，股票基金指數升3.1%，混合資產基金指數升2.8%，固定收益基金指數升0.9%。上月強積金人均賺5,892元；今年以來人均賺8,942元。該公司指出，股票基金終止頹勢，為各資產類別中最好，其中北美和大中華股票基金更在指數中排名首兩位。

金管再接38億港元沽盤

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪稱，跟投資者交流後發現，他們普遍缺乏信心，預期今年是「弱復甦之年」，尤其內地投資者。惟他仍看好股市，因上市公司復甦趨勢更好，其市場地位和資產負債表優於中小企業，又指家庭「超額儲蓄」之釋放或給股市增添資金，政策又為增長和消費兜底，以及經營槓桿和大宗商品降價有助提升利潤率。