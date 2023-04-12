商湯搶攻智能汽車 冀加快交付

王曉剛亦為該企「絕影智能汽車事業群」的總裁，他指獲得訂單後仍要花至少一至兩年開發系統，才開始量產交付，每款車型生產的生命周期長達5年，故汽車訂單至完全變現得到回報的周期漫長。

他指，大模型對自動駕駛領域產生很大影響，使系統更安全、接近人類駕駛行為。而商湯在AI方面有深厚積累，並在創新上有優勢；有車隊獲得數據之餘，後台亦有強大基礎設施處理自動標注，用作更新車的系統模型。部分大型車廠設有數據中心，但其他車廠難有同樣的投入，商湯則可為他們提供相關支援。

數據不會上傳網絡 技術方面，他指公司在L3、L4等級別的無人駕駛有一定技術積累；惟全無人駕駛存有責任問題需解決，車廠取態較保守。業界仍集中於L2、L2+等輔助駕駛技術。智能駕駛需使用大量傳感器輔助，但亦衍生私隱問題。他指目前有技術模糊處理車牌及面容，以符合當局規定；同時相關數據將留於終端，不會上傳網絡。未來有計劃在傳感器上「直接輸出結果」，不會對畫面記錄，以保障個人私隱。

商湯股價於發布「日日新」AI大模型後反覆，昨收市跌0.9%。中金維持對商湯盈利預測不變及「跑贏行業」評級，上調目標價19%至4.3元。里昂則認為商湯生成式AI產品超預期，優於內地同行，故提高其收入預測，目標價上調至2.7元。記者劉潤霖上海報道