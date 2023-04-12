基金料菜鳥物流估值達1560億
比起人工智能（AI）大模型，阿里巴巴(09988)的投資者應該更關心阿里何時分拆子公司「釋放價值」。基金公司Rayliant的全球研究主管沃飛流（Phillip Wool）估計，阿里旗下菜鳥物流估值應該有200億美元（約1,560億港元），阿里雲估值大概有500億美元。
阿里雲風險較大
沃飛流稱，阿里早前架構大重組反映監管風險有所緩和，菜鳥快速的增長使它是「最有趣的」潛在分拆，剛發布類ChatGPT產品「通義千問」的阿里雲反而風險較大，主要來自監管，以及雲計算消費增長放緩。
截至去年12月底止9個月，菜鳥收入按年增長21.83%至420.62億元（人民幣‧下同），跟集團收入按年僅增1.76%形成鮮明對比，經調整LBITA（除息、稅及攤銷前虧損）按年縮86.98%至7,200萬元；阿里雲收入按年僅增5.43%至586.21億元，經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年增長19.19%至10.37億元。
瑞銀削阿里目標價
瑞銀指，阿里願意放棄控股權和分拆各大業務，比同業走得更前，惟下調電商業務本財年收入預測，目標價降至128港元。瑞信則維持阿里美股目標價於152美元，折合約149港元。
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