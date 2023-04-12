AI戰激化 中美擬規管

阿里主席張勇表示，作為全球領先的雲計算服務供應商，阿里雲也致力讓算力更普惠、讓AI更普及。他稱，希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基於「通義千問」，擁有具備自己行業能力的專屬大模型。「我們的雲基礎設施平台上，不僅有阿里的通義大模型，同時也有我們跟高校科研院所、各行各業合作的基礎大模型。」阿里不僅要支撐好這些基礎大模型的訓練和服務，也要為各行各業生成和訓練專屬模型服務提供保障。

概念股炒風退 百度挫5% 他又談到，伴隨着雲技術的發展，雲服務使用者愈來愈有機會聚焦於服務、應用和創意本身，而不是背後的基礎設施狀態。跟10年前相比，今天阿里的雲計算服務、算力服務比10年前的價格下降80%，存儲服務的價格降幅更多，接近90%。面向智慧化時代，他希望未來通過模型的廣泛使用為社會提供服務，阿里所有客戶可使用自己訓練的模型提供服務。「我們希望這個算力的成本是今天的10%，甚至1%，這是阿里雲要努力的方向。」

網信辦：內容須符5要求 事實上，急速冒起的生成式AI技術，不確定因素除了商業化前景外，還有監管。國家網信辦昨發表《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，當中明確提到對AI提供的內容有5大要求，第一項是「當體現社會主義核心價值觀」，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。其他要求包括尊重知識產權、防止出現歧視內容、確保內容真確、尊重他人私隱等。

美國方面，商務部旗下的國家電訊及資訊管理局（NTIA）也已開始調查AI相關應用，並徵求公眾意見，以幫助該局制訂具體的政策建議。NTIA將於60日內收集各種意見反饋，負責人Alan Davidson表示：「這項程序的目標是根據我們從該領域專家那裏聽到的資訊，提出建議，說明政府可以做甚麼。」NTIA正邀請企業、民間社會團體、研究人員和公眾提供想法。

阿里年內股價走勢 人工智能生成內容發展與監管時序