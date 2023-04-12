產經

AI戰激化 中美擬規管

阿里雲研發的大型語言模型「通義千問」昨日壓軸發布。 阿里雲研發的大型語言模型「通義千問」昨日壓軸發布。
阿里雲研發的大型語言模型「通義千問」昨日壓軸發布。
阿里聊天機械人「通義千問」登場 將接入各業務
中外科企爭先恐後推出ChatGPT這樣的人工智能（AI）聊天機械人，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲研發的大型語言模型「通義千問」昨日壓軸發布，更計劃於不久的將來把AI接入各項業務去提升用戶體驗，最先會應用在辦公平台「釘釘」和物聯網智能家居終端機「天貓精靈」。另邊廂，急速發展的AI技術亦引起政府關注，國家網信辦發表徵求意見稿，擬規範生成式AI技術，同時有指美國政府亦打算立法規管ChatGPT等AI工具。
阿里主席張勇表示，作為全球領先的雲計算服務供應商，阿里雲也致力讓算力更普惠、讓AI更普及。他稱，希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基於「通義千問」，擁有具備自己行業能力的專屬大模型。「我們的雲基礎設施平台上，不僅有阿里的通義大模型，同時也有我們跟高校科研院所、各行各業合作的基礎大模型。」阿里不僅要支撐好這些基礎大模型的訓練和服務，也要為各行各業生成和訓練專屬模型服務提供保障。
概念股炒風退 百度挫5%
他又談到，伴隨着雲技術的發展，雲服務使用者愈來愈有機會聚焦於服務、應用和創意本身，而不是背後的基礎設施狀態。跟10年前相比，今天阿里的雲計算服務、算力服務比10年前的價格下降80%，存儲服務的價格降幅更多，接近90%。面向智慧化時代，他希望未來通過模型的廣泛使用為社會提供服務，阿里所有客戶可使用自己訓練的模型提供服務。「我們希望這個算力的成本是今天的10%，甚至1%，這是阿里雲要努力的方向。」
另外，抖音母公司字節跳動旗下的一款工作平台應用「飛書」，亦打算推出名為「My AI」的智能助手。目前在內地互聯網巨頭的AI大戰中，尚未正式發布的AI項目還有騰訊控股(00700)的「混元助手」。
不過，市場似乎對AI概念炒作開始退熱，阿里股價昨一度升穿100元大關，惟收市升幅縮至1.58%，報99.3元；AI「文心一言」錯漏百出貽笑市場的百度集團(09888)更跌5.38%。
網信辦：內容須符5要求
事實上，急速冒起的生成式AI技術，不確定因素除了商業化前景外，還有監管。國家網信辦昨發表《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，當中明確提到對AI提供的內容有5大要求，第一項是「當體現社會主義核心價值觀」，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。其他要求包括尊重知識產權、防止出現歧視內容、確保內容真確、尊重他人私隱等。
業界對於監管似乎沒有牴觸，商湯(00020)聯合創始人王曉剛派「定心丸」，指監管並非針對大模型，只不過是規範AI生成技術所產生的新內容。他指，每當有新技術突破時，除了產生價值外，亦會衍生認知、道德、倫理、法律法規等各樣問題。商湯在不同地方開展業務時，均會遵守當地法律法規，早於上市前已成立各類委員會，對新產品進行審查，並隨着產品推進不斷完善。
美國方面，商務部旗下的國家電訊及資訊管理局（NTIA）也已開始調查AI相關應用，並徵求公眾意見，以幫助該局制訂具體的政策建議。NTIA將於60日內收集各種意見反饋，負責人Alan Davidson表示：「這項程序的目標是根據我們從該領域專家那裏聽到的資訊，提出建議，說明政府可以做甚麼。」NTIA正邀請企業、民間社會團體、研究人員和公眾提供想法。
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人工智能生成內容發展與監管時序人工智能生成內容發展與監管時序
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