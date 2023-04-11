致富智庫：養成富體質 做個有錢人

打從出生開始，人的體質可以說是命中注定的；但同時，隨着一個人後天的生活及飲食習慣等，體質會有所改變，絕非單看上天安排。在金錢世界亦然，大家可能認為窮人一出生就是輸家，但世上有多少人是含着金鑰匙出生的幸運兒？要改變貧窮的現狀，首要之務是要在心理層面改變自己的意識，擺脫「窮體質」，養成「富體質」，嘗試以富人的角度去看待問題。態度決定命運，好的心態帶來成功，壞的心態毀滅自己。在《窮體質，富體質》一書中，作者石原加受子列舉出窮體質「三惡」，提醒大家切勿輕易落入「罪惡感、忍耐、爭奪」這3個害你變窮的陷阱中。

窮體質三惡習避之則吉 窮體質意指「以他人想法為中心」的意識，以此來判斷事物，不願意自己做決定，結果只會人云亦云，難以邁向理想生活。

低估自己 有罪惡感 若一個人對自己的看法負面，總是低估自己，覺得自己沒有價值，不配擁有富足、輕鬆的生活，心底裏會對於這些被認為是「富人」擁有的生活，存有負面的觀感。當你帶着「有罪」的意識去面對自己，就會忍不住懲罰自己。為了消除這種「罪惡感」，下意識讓自己擋住了機會，財富自然也會白白流走。

與別人比較 靠爭奪 所謂成功，不是要擊敗別人，而是改變自己。有些人總以為有錢人之所以成功，是因為懂得爭奪資源，不擇手段突圍而出，自己卻因為「太善良」所以無法成為有錢人。

不過，有這種想法的人實在是放錯重點，把焦點放在與人爭奪、和他人比較之上，而非以自我為出發點，投資自己的腦袋、自我增值，才是讓你賺得更多的關鍵。

養成良好的日常習慣，日積月累下來，會帶領你走向成功。有錢人很會管理他們的金錢，也很會管理時間，過着自律的生活。當夜晚一般人在休息時，有錢人就選擇閱讀；當你在快餐店大快朵頤一番，有錢人都吃健康的食物、去鍛煉身體維持健康。

諸如股神巴菲特、微軟創始人蓋茨都是出名的「閱讀控」。巴菲特就曾透露自己每天固定閱讀500頁，讓知識如利息般累積；蓋茨每周至少會讀完一本書，據悉他還會在書本的空白處做筆記，將自己的思考和理解記錄下來。

盲目忍耐 卑躬屈膝 吃苦被認為是成功的必修課，但過程中盲目吃苦忍耐，忽略自我真實的願望和感受，最終所得又是否自己想要的生活？

心理上將自己定位成「理應被壓榨」的人，覺得要辛苦、忍耐才能獲得幸福，拒絕聆聽自我真實的聲音，在忍耐的過程中可能承受着一堆憤怒、恐懼等負面感受。然而，盲目堅持只會讓你視野被蒙蔽，成功會離你愈來愈遠。

美國首位億萬富翁洛克菲勒（John D. Rockefeller）白手興家致富，他留給兒子的38封信中，分享了自身的致富智慧，其中一封信就提到忍耐。

洛克菲勒的兒子曾因無法繼續忍受同事們的某些做法，而退出花旗銀行董事會。

他在信中勸誡自己的兒子時寫道：「能忍人所不能忍之事，才能為人所不能為之事，然而忍耐並不是忍氣吞聲，也絕非卑躬屈膝。忍耐是一種策略，同時也是一種磨練。」他認為，忍耐並不是盲目容忍，而是要冷靜考量形勢，衡量個人決定會否偏離，甚或阻礙你達成目標。

喬布斯專注自己 不為別人活 富體質可以理解成和窮體質相反，是一種「以自我想法為中心」的意識，懂得傾聽、順應自我的聲音，以自己的感受為基準，選擇自己真正想要的。富體質者對於自己的存在價值有一定的肯定，對於得到錢財、幸福都感到是「理所當然」，毫無罪惡感。

追隨心靈與直覺 以工資為例，每個人都希望自己的人工愈高愈好。假設你對於擁有兩萬元月薪的待遇已感到滿足，聽到月薪調升至10萬元時，你會覺得驚訝，有些人甚至質疑自己不值得獲取那麼多報酬。若然你有這種想法，即使日後有更好的機會，也很可能會主動搞砸。了解自己值得擁有，就能消除對金錢的罪惡感，擁有這個想法，才不會讓人在富足之前不自覺地「煞車」。

空憑一臉自信就能擁有富體質，輕鬆獲得財富？深究原因，富體質的人就是能傾聽心底真正的欲望，對所做的事充滿幹勁和熱情，專注自己，不與人比較。

專注和簡單，就是蘋果公司（Apple Inc.）創始人喬布斯成功秘訣之一。《喬布斯傳》記錄了教主的金句：「你的時間有限，所以不要為別人而活。不要被教條所限，不要活在別人的觀念裏。不要讓別人的意見左右自己內心的聲音。最重要的是，勇敢的去追隨自己的心靈和直覺，只有自己的心靈和直覺才知道你自己的真實想法，其他一切都是次要。」

喬布斯這句說話，正好印證了他潛藏富體質。有錢人與你的差距，不只是錢，想法更為重要。

培養致富習慣 開拓收入來源 體質可以藉着後天習慣而產生變化，那麼究竟有錢人的習慣，和你有甚麼不一樣呢？美國作家Thomas C. Corle花了5年時間，研究億萬富翁和窮人的日常習慣，在他著作《富有的習慣》一書中，揭露了多種普通人沒有的習慣，不妨從今日起，試試培養致富習慣吧！

與成功人士交流做朋友 富翁們在日常生活上都有一些慣例，包括早起、睡足7小時、運動、閱讀及獨立思考等，相信這些都是大家比較容易起步的。在選擇朋友上，有錢人喜歡與成功人士交流有益的觀念和想法，避免跟消極的人相處，免卻被負能量所影響。

另外，有錢人其中一個特點就是他們通常有多重收入來源。Thomas C. Corle的研究發現，65%的富人在賺到人生第一個百萬美元之前有3個收入來源，45%有4個收入來源，29%有5個或更多收入來源。儘管所有投資都有風險，但一般打工仔單靠工資，事實也難以達到財務自由，藉着買樓、股票、基金、投資副業等，可為自己創造額外收入。

人們不斷增值，才是賺得更多財富的關鍵。 窮富體質檢測表